Stal niczym walec – Trefl rozbity już w. 1 połowie

Josip Sobin / fot. R. Jakubowicz, Arged BM Slam Stal Ostrów Wlkp.

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>

Chociaż w sobotę do Polski przylecieli Trey Kell i Mark Ogden, dwaj gracze, którzy mają wzmocnić ostrowski zespół, to po raz kolejny można było się zastanawiać, czy drużyna Stali w ogóle potrzebuje przebudowy i zmian w składzie.

Kierowany przez Igora Milicicia walec z łatwością rozjechał bowiem kolejnych rywali, przed tygodniem przecież różnicą aż 20 punktów pokonał Pszczółkę Start Lublin.

Równie bezradni byli koszykarze Trefla Sopot, którzy zarówno w ataku, jak i w obronie okazali się nieprzygotowani do meczu w Ostrowie. W ciągu 40 minut popełnili aż 22 straty, z których gospodarze zdobyli 27 punktów, samemu nie tracą w ten sposób ani jednego. Raz jeszcze okazało się, jak wielkie znaczenie do gry po bronionej stronie parkietu przywiązuje szkoleniowiec Stali.

Imponowali w niej szczególnie Josip Sobin i Armani Moore, którzy już do przerwy zanotowali po 4 przechwyty.

Stalówka znakomicie prezentowała się również w ataku pozycyjnym. Wspomniani Sobin (18 pkt + 8 zb.), Moore (11 pkt + 9 as.), a także Chris Smith (17 pkt) trafili pierwsze 16 rzutów z gry, a wielki wkład w popisy ofensywne drużyny mieli również Jakub Garbacz (15 pkt) i Taurean Green (14 pkt + 11 as.). To właśnie po serii „trójek” tego ostatniego, na początku 2. kwarty gospodarze objęli prowadzenie 36:13, które rozstrzygnęło losy rywalizacji.

W końcówce spotkania Trefl próbował jeszcze obronić wygraną w dwumeczu, gdyż we wrześniu sopocianie wygrali 82:66. Ostatecznie Stal zwyciężyła jednak różnicą 22 punktów (95:73) i ma teraz nie tylko o jedną porażkę mniej, ale również lepszy bilans w bezpośrednich starciach.

W zespole sopockim 16 punktów zdobył Darious Moten (4/4 za 3), a o jeden więcej dołożył Nuni Omot. Kenijczyk większość z nich zdobył jednak w samej końcówce, wcześniej za to zaprezentował się równie słabo, co jego koledzy.

WM

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>