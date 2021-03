Stal ogrywa Zastal – Chris Smith bez litości

Chris Smith i Rolands Freimanis / fot. A. Romański, plk.pl

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>

Wiadomo było, że Zastal może mieć trochę problemów związanych z graniem meczów dzień po dniu (wczoraj pojedynek w VTB), ale znacznie większym kłopotem okazała się nieobecność Geoffreya Groselle’a, świetnego środkowego drużyny z Zielonej Góry. Dziura zarówno w ataku, jaki i obronie, okazała się nie do załatania. Także dlatego, że Igor Milicić konsekwentnie to wykorzystywał, stawiając na wysokie, atletyczne ustawienia.

Stal dominowała fizycznie, a kluczową różnicę robił wirtuoz ataku, Chris Smith. Niezawodny w tym sezonie strzelec, w środę trafiał z jeszcze większą bezwzględnością niż zwykle, na punkty zamienił aż 10 z 12 prób z gry! Bardzo dobrze grał również Trey Kell (20 pkt., 6 zbiórek, 6 asyst), wszechstronny, skuteczny oraz potrafiący wykorzystać przewagę warunków na pozycji numer 1.

W Zastali nie zawodził Rolands Freimanis (23 pkt.), trudne trójki trafiał Kris Richard, ale przez cały mecz gościom nie udało się dogonić Stali. Gospodarze prowadzili do przerwy 55:42, a w trzeciej kwarcie osiągnęli już nawet 20 punktów przewagi. W ostatniej części zielonogórzanie nie odpuszczali, zbliżyli się jeszcze na dystans 8 oczek na ok. 3 minuty przed końcem. To było jednak wszystko – Stal była dziś mocniejsza.

Decydującego gwoździa rzutem z dystansu wbił, wyraźnie wracający do formy, James Florence, były zawodnik klubu z Zielonej Góry.

To zwycięstwo w ostatnim meczy rundy zasadniczej daje Stali (bilans 20-10) gwarancję 2. lub 3. miejsca po rundzie zasadniczej, czyli ewentualne starcie w playoff z Zastalem będzie możliwe dopiero w wielkim finale.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

RW

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>