Stal walczy o Final Four – dziś mecz z Belgami

Igor Milicić / fot. A. Romański, plk.pl

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>

Oba zespoły uczestniczą w zorganizowanej w holenderskim Hertogenbosch „bańce” i we wtorek wygrały swoje pierwsze mecze 2. fazy FIBA Europe Cup. – Stal pokonała gospodarzy, drużynę Heroes Den Bosch 92:83, z kolei Mons-Hainaut wygrało z Prometej Kamieńskie 88:81, chociaż jeszcze po 3 kwartach to ukraiński zespół prowadził 60:51. W decydujących 10 minutach Belgowie zwycieżyli jednak aż 37:21.

O sile rywali stanowią głównie Amerykanie – we wtorkowym spotkaniu wyróżnił się zwłaszcza rozgrywający Jabril Durham (27 lat, 185 cm), który zdobył 27 pkt. Należy uważać również na Arika Smitha (16 pkt) i Skylara Spencera (11 pkt), zresztą cały zespół, w którym możemy spodziewać się 9-osobowej rotacji, jest stosunkowo wyrównany. Wszyscy wymienieni gracze byli już w składzie ekipy Belfiusa, gdy ta we wrześniu pokonała 81:69 Anwil Włocławek w spotkaniu kwalifikacji do koszykarskiej Ligi Mistrzów.

Ważną postacią belgijskiej drużyny jest również trener Vedran Bosnić. 44-letni obecnie Bośniak w przeszłości występował w drużynach PLK z Torunia i Bydgoszczy, a od 2008 roku stopniowo buduje swoją pozycję na rynku trenerskim. Zaczynał w Szwecji (Sodertalje Kings), jednak w ostatnich latach z powodzeniem pracuje zarówno z Mons-Hainaut (bilans 11-4 w lidze), jak i reprezentacją Bośni (awans do Eurobasketu 2022 z 1. miejsca w grupie H).

Warto dodać, że w sezonie 2005/206 koszykarzem belgijskiego zespołu, wtedy jeszcze rywalizującego pod nazwą Dexia Mons-Hainaut, był Igor Milicić, obecny szkoleniowiec Stali Ostrów.

Czwartkowe spotkanie rozpocznie się o godz. 18:00. Transmisję z niego przeprowadzi kanał YouTube FIBA.

WM

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>