Stal wygrywa w Gliwicach – 29 punktów Garbacza

Losy spotkania rozstrzygnęły się już w jego 1. kwarcie, gdy zespół gości nie tylko zaprezentował się skutecznie w ataku (32 pkt, 11/15 z gry), ale też od początku przykręcił śrubę rywalom w defensywie (14 pkt GTK, 7 strat). Trzy „trójki” w tym fragmencie trafił w zespole Stali Jarosław Mokros (17 pkt w całym meczu), co zapewne mocno pokrzyżowało szyki gospodarzom.

Doświadczony skrzydłowy ostrowskiej drużyny zza linii 6,75 metra trafił jeszcze raz w 4. kwarcie, gdy najpierw on, a po chwili najskuteczniejszy koszykarz spotkania Jakub Garbacz (29 pkt) zadbali o to, by gliwiczanom nie udało się zmniejszyć straty poniżej 10 punktów.

Stal ostatecznie pewnie dowiozła wygraną, a wynik 102:81 oznaczał, że jej koszykarze po raz pierwszy przekroczyli w bieżących rozgrywkach granicę 100 zdobytych punktów.

W drużynie gości zadebiutowali dwaj Amerykani i występ obu należy ocenić pozytywnie. Wysoki (193 cm) rozgrywający Trey Kell pokazał, że podejmuje na parkiecie dobre decyzje i wnosi dużo fizyczności do gry na obwodzie. Z kolei podkoszowy Mark Ogden (206 cm) również jest bardzo sprawnym i atletycznym koszykarzem, przydaje się zatem przy zamianach krycia, czy też udzielaniu pomocy.

Stal wygrała po raz 7. z rzędu i jej łączny bilans to już 15 zwycięstw i 7 przegranych.

Z kolei GTK w tym momencie ma w swoim dorobku 9 wygranych i 14 porażek. Koszykarze z Gliwic wciąż liczą się w walce o 8. miejsce, ostatnie premiowane grą w play off, ale przy wygranych w bieżącej kolejce PGE Spójni i MKS Dąbrowa Górnicza ich sytuacja w tabeli robi się coraz trudniejsza.

W zespole GTK w sobotnim spotkaniu najskuteczniejsi byli Shannon Bogues (19 pkt) i Tayler Persons (17 pkt).

