Start wygrywa w Szczecinie – obrona robi różnicę

Kamil Łączyński / fot. Aleksandra Krzemińska, HydroTruck Radom

King wreszcie w Szczecinie – jeszcze nie w hali Netto Arena, a w wiekowej hali przy ulicy Twardowskiego, ale przynajmniej teraz rzeczywiście „u siebie” (King ostatnie swoje domowe spotkania rozgrywał w Stargardzie). W ostatnich tygodniach obiekt był przygotowywany do wymagań PLK.

Lepiej zaczęli gospodarze, którzy dzięki agresji w obronie wymusili kilka strat rywali i dzięki temu objęli delikatne prowadzenie. Jeszcze w pierwszej kwarcie na parkiecie zameldował się także wracający po kontuzji Maciej Lampe, ale akurat jego pierwsze akcje nie były udane (pomyłka nawet spod samego kosza). Niestety w pierwszej kwarcie urazu nabawił się z kolei Zach Thomas, który ostatnim spotkaniem pokazał, że jest w bardzo dobrej formie.

Start mógł za to liczyć na byłego zawodnika Kinga, czyli Thomasa Davisa, który tego dnia tryskał energią. Amerykanin zdobył w pierwszej połowie 8 punktów, najwięcej w zespole (i tyle samo co Devin Searcy). Gospodarze z kolei przestrzelili kilka otwartych rzutów z dystansu i stracili całą zaliczkę – do przerwy było po 39.

Goście zaczęli przejmować inicjatywę – wpadły wreszcie trójki Yannicka Franke, a obrona stała się dla Kinga wręcz nie do przejścia. Zawodzili rozgrywający szczecinian, zwłaszcza Jakub Schenk, który spudłował wiele rzutów i zanotował kilka niepotrzebnych strat.

Trochę więcej zaczęło się dziać w ofensywie Kinga po wejściu na parkiet Lampego, wokół którego rozgrywane były praktycznie wszystkie akcje. Na boisku w trzeciej kwarcie królowała jednak fizyczna koszykówka i obie drużyny skończyły tę cześć meczu z 16 oczkami – wciąż był więc remis.

Start podobnie jak King miał poważne kłopoty w ataku i choć nawet piłka była już pod samą obręczą, to Roman Szymański przestrzelił dwa razy z najbliższej odległości. Lublinianie jednak nadrabiali bardzo wiele w defensywie – naciskający na rozgrywających Sherron Dorsey-Walker (też wracający po kontuzji) był prawdziwą zmorą dla rywali. Amerykanin napędził się grą w obronie i także w ataku stał się najważniejszym graczem Startu.

Pewnym punktem cały czas był też Devin Searcy – w sumie 19 punktów (9/11 z gry) i 11 zbiórek. Na 90 sekund przed końcem goście prowadzili +8 i King mógł tylko jakimś szaleństwem wygrać to spotkanie. Niby udało się zdobyć szybko 5 punktów, ale czasu było zbyt mało – ostatecznie Start pokonał Kinga 78:70.

Pełne statystyki z meczu TUTAJ >>

GS

