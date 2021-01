Start wygrywa z HydroTruckiem – strzelci wreszcie w formie

Mateusz Dziemba i Martins Laksa / fot. A. Romański, plk.pl

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>

O wyniku niedzielnego spotkania zadecydowała jego 1. połowa, którą lublinianie wygrali 46:35. Znakomicie w tym fragmencie zagrali wspomniani Franke i Laksa, którzy zdobyli odpowiednio 15 i 14 punktów, trafili też 6 z 7 rzutów 3-punktowych.

Podobnie jak to miało miejsce w innych niedawno przegranych meczach wyjazdowych, także przeciwko Startowi radomscy koszykarze próbowali wrócić do gry po zmianie stron. Pod koniec 3. kwarty udało im się zmniejszyć straty do zaledwie 5 punktów (62:57), lecz jej końcówka i początek decydujących 10 minut należał zdecydowanie do lublinian.

Dobry fragment gry zanotował wtedy debiutujący w zespole Amerykanin Thomas Davis, który zdobył swoje wszystkie 5 punktów w całym spotkaniu. Trafiali również Kamil Łączyński (10 pkt, 7 as.) i Mateusz Dziemba (9 pkt), dzięki którym Start objął bezpieczne prowadzenie 75:60, którego nie oddał już do końcowej syreny.

W zespole gości tradycyjnie najskuteczniejszy był Amerykan Jabarie Hinds (24 pkt), a 15 dodał jego rodak Dayon Griffin. Drużyna Roberta Witki przyzwoicie rzucała za 3 punkty (10/27), lecz popełniła zdecydowanie zbyt dużo strat (19), by mieć realne szanse na zwycięstwo w Lublinie.

Koszykarze Davida Dedka poprawili swój bilans na 14 zwycięstw i 6 przegranych, z kolei HydroTruck Radom z dorobkiem 5 wygranych i 16 porażek ma tylko o jedno zwycięstwo więcej, niż ostatnia w tabeli Polpharma Starogard Gdański.

WM

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>