Stephen Curry na innej planecie – 53 punkty! (WIDEO)

Stephen Curry / fot. wikimedia commons

Jak bić rekordy, to w takim właśnie stylu. Stephen Curry potrzebował 19 punktów, by przesunąć się na pierwsze miejsce na liście najlepszych strzelców Golden State Warriors i prześcignąć tym samym legendarnego Wilta Chamberlaina. Udało się to… już w pierwszej kwarcie. 32-latek pobiciem rekordu się jednak nie zadowolił, bo zmagania zakończył z dorobkiem aż 53 punktów!

To już trzeci raz w tym sezonie, gdy Curry zdobywa co najmniej 50 oczek – w historii NBA jeszcze tylko sześciu innych graczy dokonało podobnej sztuki. Obrońca Warriors jest jednak w tym gronie najstarszy, choć wiek Curry’ego nie zatrzymuje. Wręcz przeciwnie: po poniedziałkowym starciu 32-latek notuje najwyższą w karierze średnią punktową, na poziomie ponad 30 oczek na mecz.

Dwukrotny MVP sezonu zasadniczego już od dłuższego czasu jest w świetnej formie, a od paru dni zdawał sobie sprawę, jak blisko jest pobicia rekordu Chamberlaina. „To jest wręcz surrealistyczne” – stwierdził w rozmowie z dziennikarzami Curry, który do Golden State trafił z siódmym numerem draftu w 2009 roku i od tego czasu napisał wspaniałą historię w klubie z San Francisco.

Dzięki jego wyczynom fani Warriors mają jeszcze się czym ekscytować w tym roku, choć szanse na bezpośredni awans do fazy play-off są już bardzo małe. Wojownicy z bilansem 26-28 plasują się bowiem dopiero na 10. miejscu w konferencji zachodniej i wszystko wskazuje na to, że jeśli chcą zagrać w tym sezonie w playoffs, to będą musieli powalczyć o awans w ramach turnieju play-in.

Curry stara się jak może, by dać GSW nadzieję na sukces – w każdym z ostatnich siedmiu spotkań zdobywał 30 lub więcej punktów, a jego średnia z tego okresu wynosi aż 38 oczek na mecz przy ponad 45-procentowej skuteczności rzutów z dystansu. Mimo tak dobrej gry swojego lidera, Warriors zdołali wygrać tylko cztery z tych siedmiu pojedynków.

Niestety poniedziałkowy mecz między Warriors i Nuggets miał też jedno bardzo przykre zdarzenie: kontuzji kolana doznał Jamal Murray i cała ta sytuacja wyglądała bardzo poważnie. Na razie nie wiadomo jednak, co tak w zasadzie się stało, a w Denver wstrzymują oddech, czekając na wyniki badań obrońcy, który jest przecież kluczowym elementem układanki Michaela Malone’a.

Tomek Kordylewski

