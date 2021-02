Strategia zakładów na koszykówkę: trzypunktowe rzuty

(Fot. Wikimedia Commons)

Dlaczego ludzie używają agregatora gier?

Agregator gier www.casinoonline777.pl -jest to łatwa opcja, aby utworzyć konto gry z obsługą jednego interfejsu API, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze podczas uruchamiania kasyna online.

Manipulacja zakładami w koszykówce

Doświadczeni gracze kasyn online wysokiej klasy, którzy wymyślają osobiste manipulacje bukmacherskie, w pewnym stopniu rzucają swoje spojrzenie na dobrze znaną ligę koszykówki na całym świecie – NBA. Niewątpliwie każda firma bukmacherska daje możliwość wyboru użytkowników na skali wydarzeń z danej ligi. Wszystkie gry NBA stale mają szansę zobaczyć na żywo, nagrania wideo z poprzednich gier lub poszczególne filmy z konkretnych pamiętnych momentów są umieszczane na różnych zasobach, niektóre z nich również przeprowadzają analizy przed meczem nadchodzącej gry. Zgodnie z takimi wskazówkami i asystentami dość łatwo jest obserwować i przeprowadzać analizę, nadal istnieje szansa na zastosowanie mechanizmów matematycznych w zakładach osobistych.

Nowicjusze w zakładach na koszykówkę stawiają swoje zakłady na wyniki końca gry, ale profesjonaliści w dziedzinie zakładów bukmacherskich poświęcają swoją siłę handicapom i totalom 3-hochkovyh rzutów. Nie jest ukryte, że większość bukmacherów, którzy akceptują zakłady w koszykówce, nie wszyscy mają pełne murale wydarzeń. Działanie to można wytłumaczyć faktem, że wiele krajów wcale nie stawia na rzuty trzypunktowe, ponieważ na to mogą pozwolić tylko duże firmy bukmacherskie. Dlatego łatwiej jest graczom funkcjonować przeciwko specjalistom od prognoz w bukmacherach, którzy nie zwracają szczególnej uwagi na tego rodzaju zakłady, podobnie jak zakłady na końcowe wyniki meczów. Na przykład duże kursy na sumy rzutów trzech punktów można zobaczyć na agregatorze gier liderów Pinnaclesports, William Hill i innych.

Analizując przyszły mecz w lidze koszykówki, należy zwrócić uwagę na poszczególne punkty:

1) nie należy zwracać całej uwagi na ogólne statystyki stron grających. Zaleca się monitorowanie niektórych gier domowych i osobno gości. Często zdarza się, że na własnym boisku zespół wygrywa prawie wszystkie gry, ale gdy pojawi się na polu gościa innej osoby, a następnie zostaje pokonany;

2) nie należy brać do analizy statystycznych odczytów całkowitego sezonu. Najbardziej odpowiednim rozwiązaniem byłoby zrobić analizę ostatnich pięciu gier. Takie działanie pozwoli określić dokładne przygotowanie fizyczne i emocjonalne zespołu;

3) Gracze z poważnymi obrażeniami. Sezon gry może łatwo ulec zniekształceniu z powodu awarii co najmniej jednego silnego lidera zespołu i będzie miał różnice w poprzednich grach. Jeśli chodzi o rzuty za trzy punkty, to snajperzy w drużynie są zazwyczaj jednostkami, a brak nawet jednego może mieć duży wpływ na statystyki rzutów ze środka pola, czyli bramki trzypunktowe. Lub dany gracz może wziąć udział w kontuzji, ale będzie to miało znaczący wpływ na jego funkcjonalność;

4) współczynnik siły na boisku do koszykówki. Gdy w potencjalnej drużynie jest gracz z dobrze przygotowanym rzutem z obwodu, a jego rywale będą dość silnym obrońcą ligi, wtedy doskonały snajper nie będzie w stanie wyłonić się na całą swoją użyteczność, pokazując poniżej swój osobisty wynik w porównaniu do poprzednich gier. Chociaż są chwile, w których rozgrywający ligi drużyny przeciwnej niedawno wyzdrowiał po ciężkich kontuzjach fizycznych. W związku z tym, że będąc w nie najlepszej formie, obrońca nie realizuje swoich najlepszych cech gry, i daje szansę snajper do wykonywania swojej pracy. Reszta będzie zależeć od zręczności i dokładności wykonywania rzutów na obwodzie.

Totalne Zakłady na rzuty trzypunktowe wielu graczy bukmacherskich przypisuje osobnemu egzotycznemu hobby. W tym sektorze można zarobić tylko wtedy, gdy zagłębisz się w istotę wszystkich powyższych pytań dotyczących rzutów za trzy punkty.

Ryzyko koszykówki na rzutach

Głównym ryzykiem rzutów za trzy punkty jest duży współczynnik marży na linię. Znalezienie błędu specjalisty bukmachera dla prawdziwego profesjonalisty jest łatwiejsze niż w głównej linii 1*2 Sumy.

Oznacza to, że bukmacher zabezpiecza się w ten sposób, stawiając w linii zakładów na rzuty trzypunktowe marżę około 7-8%. Aby uzyskać wymierne zyski, Twoja strategia rzutów w koszykówce powinna mieć wysoki procent stawki, rzędu 70%.

Wyniki zakładów w koszykówce

Tylko prawdziwi specjaliści od statystyk analitycznych i prawdziwi fani gry w koszykówkę grają i wygrywają na zakładach trzypunktowych rzutów w lidze koszykówki. Aby odnieść sukces w tym segmencie zakładów, ważny jest ogromny poziom zagłębiania się w istotę tego sportu, ważne jest również monitorowanie statystyk każdego dnia i oglądanie wiadomości o potencjalnej drużynie, przed rozpoczęciem meczu stale analizować początkowy skład, czy są w nim główni gracze – snajperzy.

Ogromne wygrane mogą nie być widoczne, ponieważ powód niskiego limitu dla jednego zakładu, który jest bezpośrednio związany z osobistymi limitami kont w lidze koszykówki. Ale pozytywna strona jest w grach NBA do dziesięciu par zespołów, co oznacza, że można zarobić ilość.