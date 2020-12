SUPERBERT typ dnia: Anwil może przerwać złą passę (MECZ PRZEŁOŻONY)

Przemysław Zamojski / fot. A. Romański, plk.pl

Mecz w sobotę o godz. 17:30. Transmisja w Polsacie Sport.

AKTUALIZACJA – MECZ ZOSTAŁ PRZEŁOŻONY NA INNY TERMIN

Koszykarze z Włocławka do Trójmiasta pojechali bez Rotneia Clarka i Shawna Jonesa, co skróci najprawdopodobniej ich meczową rotację do siedmiu-ośmiu zawodników. Informacja o tym natychmiast spowodowała korektę kursów na sobotni mecz i obecnie za wygraną Anwilu sięgają one prawie 3,0.

Czy jednak przed kilkoma dniami tego nie przerabialiśmy? W podobnych okolicznościach Trefl Sopot miał przecież pokonać PGE Spójnię, gdy ta zagrała bez kontuzjowanego Filipa Matczaka, a także z dziurą na pozycji 1-2 po odejściu Ricky’ego Tarranta do Izraela. Jak było, wszyscy zapewne pamiętają – sopocianie wrócili ze Stargardu z bagażem 20 punktów (końcowy wynik: 83-63 dla Spójni).

Teraz tak wyraźnego zwycięstwa Anwilu się oczywiście nie spodziewamy, ale we włocławskim zespole wciąż jest na tyle klasowych zawodników, że także w takim składzie mogą pokusić się oni o zwycięstwo. Przy okazji, pierwsze w tym sezonie na wyjeździe – po 4 porażkach.

Co z Treflem? Na sopocian na pewno jeszcze w tym sezonie postawimy, ale na razie chcemy przekonać się, że drużyna Marcina Stefańskiego potrafi wrócić do właściwej formy po 32-dniowej przerwie od występów ligowych. Niedawne spotkanie w Stargardzie pokazało, że może to jeszcze chwilę potrwać.

