SUPERBET typ dnia: Arka wygląda bardzo słabo

Chociaż kryzys kadrowy w Asseco Arce cały czas mocno daje się we znaki, to bukmacherzy wciąż nie chcą przyjąć do wiadomości, że gdynianie są w tym momencie aż tak słabi. Można spróbować wykorzystać to w niedzielę, gdy w Trójmieście zawita Śląsk Wrocław.