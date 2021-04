SUPERBET typ dnia: Bez Lillarda i bez ognia

Carmelo Anthony / wikimedia commons

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>

Typ PK: Liczba punktów w meczu będzie mniejsza niż 224.5 (bez dogrywki) za 1.90 w Superbet.

Początek spotkania o godz. 4:00 czasu polskiego w nocy z wtorku na środę.

Gdyby sezon miał skończyć się dziś, w pierwszej rundzie playoffs naprzeciwko siebie stanęliby Los Angeles Clippers (trzecie miejsce na Zachodzie) oraz Portland Trail Blazers (szósta lokata). Dzisiejszy pojedynek może być więc zapowiedzią tego, co czekać nas może w przyszłości, choć i jedni, i drudzy nie mogą być wciąż pewni swojego miejsca w tabeli. Clippers mają jeszcze nadzieję na skok do góry, podczas gdy Blazers przeżywają właśnie trudny okres.

Główny tego powód to absencja Damiana Lillarda, który zmaga się z urazem ścięgna udowego. Bez swojego lidera Blazers tracą ogromnie dużo w ataku, dlatego też należy spodziewać się, że we wtorek nie zobaczymy raczej zbyt wielu popisów w ofensywie. Dość powiedzieć, że w dwóch ostatnich meczach bez Lillarda ekipa z Oregonu grała z drugim najwolniejszym tempem w NBA. Rozgrywający w przekroju całego sezonu opuścił łącznie cztery spotkania, a Blazers tylko raz zdołali wtedy przekroczyć granicę 114 punktów (czyli tyle, ile zdobywają średnio co mecz).

Na domiar złego, we wtorek czeka ich pojedynek z defensywą numer jedenaście w lidze (numer osiem, jeśli liczyć tylko kwietniowe mecze), dlatego starcie z Clippers w takich warunkach – bez Lillarda, ale również bez Jusufa Nurkica – będzie dla Blazers bardzo trudnym wyzwaniem. Tym bardziej, że ekipa z Los Angeles jest ostatnio w bardzo dobrej formie i na koncie ma osiem zwycięstw w poprzednich dziesięciu spotkaniach.

Nastroje kibicom LAC poprawił też powrót do gry Kawhi Leonarda po czterech meczach absencji. Skrzydłowy zmagał się wcześniej z kontuzją nogi, ale w niedzielę w ogóle nie było po nim tego widać. W ledwie 23 minuty pojedynku z Timberwolves zapisał on na konto niemal triple-double, zdobywając 15 punktów, 11 zbiórek oraz osiem zbiórek. Wygląda więc na to, że w Los Angeles powoli przygotowują się judo fazy play-off – pewna wygrana nad Blazers, czyli potencjalnym rywalem w pierwszej rundzie, byłaby dodatkowym zastrzykiem pewności siebie dla Clippers.

Typ PK: Liczba punktów w meczu będzie mniejsza niż 224.5 (bez dogrywki) za 1.90 w Superbet.

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>