SUPERBET typ dnia: Brutalny rewanż Jazzmanów

Rudy Gobert i Donovan Mitchell / fot. wikimedia commons

Początek spotkania o godz. 3:00 w nocy z wtorku na środę.

Z dorobkiem 40 zwycięstw i 14 porażek Utah Jazz są zespołem z najlepszym bilansem w całej lidze NBA, dzięki czemu pewnym krokiem zmierzają po zapewnienie sobie przewagi własnego parkietu w fazie play off. Własnego parkietu, na którym w obecnych rozgrywkach wygrali aż 24 z 27 spotkań.

Bilans Jazzmanów wygląda równie znakomicie, gdy popatrzymy na ich wskaźnik ATS, który pokazuje, czy w swoich meczach spisywali się lepiej, niż zakładali bukmacherzy, czy gorzej. Okazuje się, że z 27 spotkań rozegranych we własnej hali, aż w 20 bukmacherzy nie docenili ich możliwości.

Handicap w wysokości powyżej 15 punktów zdarza się w NBA rzadko – w tym sezonie to dopiero 4. taka sytuacja i we wcześniejszych 3 meczach również wystawiano go na domowe mecze drużyny z Salt Lake City. Jazzmani wygrali wszystkie 3 z nich (114:99, 114:75 i 137:91), dwa z nich wygrywając wielką różnicą punktową.

Oklahoma City Thunder od 22 marca wygrali tylko 1 z 10 rozegranych meczów, a aż w 6 z nich rywale pokonywali ich różnicą 20 punktów lub wyższą. Bilans 20-33 Grzmotów nie wygląda jeszcze tak źle, jak kilku innych drużyn, ale w ostatnich tygodniach Thunder robią wiele, by zwiększyć swoje szanse na jak najwyższe miejsce w zbliżającym się drafcie do ligi NBA, który uchodzi w tym roku za bardzo wartościowy.

