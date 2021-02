SUPERBET typ dnia: Duża stawka, mało punktów

Jarosław Zawadka / fot. Rose, Polski Cukier Toruń

Typ PK: Poniżej 172,5 punktu łącznie w meczu (razem z dogrywką) za 1,90 w Superbet.

Mecz we wtorek o godz. 17:35. Transmisja w Polsacie Sport Extra.

Dla obu zespołów, które chcą zagrać w play off, ale na razie nie bardzo potrafią udowodnić to na parkiecie, będzie to mecz ostatniej szansy. Anwil przystąpi do niego z 8 wygranymi na koncie (bilans 8-15), a Polski Cukier z 9 (9-14).

W zapowiadającym wtorkowe derby artykule, trenerzy obu drużyn tak dużo mówili nam o energii, intensywności i zaangażowaniu, że choćby momentami spodziewamy się ujrzeć te właśnie elementy w Hali Mistrzów. One zazwyczaj przekładają się na lepszą postawę w defensywie, a bukmacherzy ustawili na mecz wysoką linię punktową – 172,5.

Polski Cukier Toruń ma co prawda drugi najgorszy ranking defensywny w Energa Basket Lidze (traci 114,4 pkt na 100 posiadań), jednak w meczach wyjazdowych drużyny Jarosława Zawadki wyniki nie były aż tak wysokie, jak można było się spodziewać. Granica 172 punktów została przekroczona tylko w 3 z 12 spotkań na parkiecie rywala.

Gdy dodamy do tego fakt, że Przemysław Frasunkiewicz stara się uczynić z Anwilu twardszy i bardziej niewygodny dla rywala zespół, to tak wysokiego wyniku punktowego, jak spodziewają się bukmacherzy, powinniśmy nie obejrzeć. Szczególnie że we włocławskim zespole nie zagra już Rosjanin Walerij Lichodiej, niewątpliwie jeden z najsłabszych w defensywie graczy Anwilu.

