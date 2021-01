SUPERBET typ dnia: Gliwice i Anwil defensywnie

Ivica Radić / fot. A. Romański, plk.pl

Mecz w czwartek o godz. 20:00. Transmisja w Emocje.TV.

Oba zespoły należą do najbardziej ofensywnych w bieżącym sezonie PLK, nie może zatem dziwić, że bukmacherzy wystawili na to spotkanie tak wysoką linię. W pierwszym spotkaniu tych drużyn, we wrześniu ubiegłego roku, zdobytych zostało 180 punktów (98:82 dla Anwilu).

Czemu zatem spodziewamy się niższego wyniku tym razem? To przede wszystkim kwestia zmian w składach obu ekip – w drużynie GTK spodziewamy się w grze Amerykanina Taylera Personsa i Chorwata Mario Delasa, z kolei w Anwilu na parkiecie powinni pojawić się Kyndall Dykes i Curtis Jerrells.

Czterech nowych graczy, zapewne słabo zgranych z kolegami – to nie powinno dobrze wpłynąć na poczynania ofensywne zespołów. Oczywiscie Persons i Jerrells mają potencjał, by zrobić trochę krzywdy indywidualnymi akcjami, ale z kolei Dykes powinien być w stanie wzmocnić defensywę Anwilu.

Innym ważnym elementem w naszym typie jest dążenie trenera Przemysława Frasunkiewicza, by włocławski zespół stał się bardziej waleczny, twardszy i grał na większej intensywności.

Wstawki tego widzieliśmy przed kilkoma dniami w meczu z Kingiem Szczecin (75:78) i w czwartkowy wieczór spodziewamy się, że Anwil może taką grę powtórzyć na dłużej.

