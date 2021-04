SUPERBET typ dnia: Gorsze 1. połowy Zastalu

Łukasz Koszarek i Jay Threatt / fot. A. Romański, plk.pl

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>

Typ PK: PGE Spójnia nie przegra 1. połowy różnicą wyższą niż 5 punktów albo ją wygra (+5,5 pkt) za 1,85 w Superbet

Początek meczu w poniedziałek o godz. 20:00. Transmisja w Emocje.tv.

Dla Enea Zastalu i PGE Spójni będzie to już 5. bezpośrednie starcie w obecnym sezonie. Tylko w finale Pucharu Polski zielonogórski zespół dominował od samego początku i wygrał 1. część spotkania 50:31. W pozostałych 4 pojedynkach stargardzki zespół do przerwy był bardzo blisko.

Tak było między innymi w dwóch meczach serii ćwierćfinałowej, które zostały rozegrane przed Świętami w Zielonej Górze – w pierwszym po 20 minutach był remis 40:40, a w drugim goście ze Stargardu sensacyjnie prowadzili 42:30. Dopiero po zmianie stron Zastal robił „pstryk” i odjeżdżał niżej notowanemu rywalowi.

Analiza statystyk pokazuje jednak, że problemy zielonogórskiego zespołu w pierwszych 20 minutach trwają już dłużej. W 8 ostatnich spotkaniach ligowych Zastal zanotował do przerwy 0-8 ATS, czyli w żadnym meczu nie pokonał handicapu ustawionego przez bukmacherów na pierwsze 20 minut.

Na przeciwległym biegunie są za to koszykarze Marka Łukomskiego. W ostatnich 5 swoich meczach zawsze do przerwy okazywali się oni lepsi, niż spodziewali się bukmacherzy. W poniedziałek też wydaje się to prawdopodobnym rozwiązaniem, gdyż Spójnia zapewne rozpocznie spotkanie z wielkim animuszem i chęcią uniknięcia przedwczesnego zakończenia sezonu.

Typ PK: PGE Spójnia nie przegra 1. połowy różnicą wyższą niż 5 punktów albo ją wygra (+5,5 pkt) za 1,85 w Superbet

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>