SUPERBET typ dnia: Groselle nie poszaleje

Geoffrey Groselle i Rolands Freimanis / fot. A. Romański, plk.pl

Mecz w środę o godz. 18:00. Transmisja w Emocje.tv

Gdy w meczu spotykają się drużyny z bilansem 24-2 i 8-17, to faworyt może być jeden. Wiedzą też o tym bukmacherzy, którzy na wygraną Enea Zastalu w Gdyni ustawili handicap w wysokości 20,5 punktu. Wydaje się on trudny do ugryzienia, choćby dlatego, że kilkanaście dni temu w Pucharze Polski zielonogórski zespół pokonał Asseco Arkę 90:68.

Szansy na skuteczny typ można za to poszukać w tzw. „player props”, czyli zdobywających coraz większe powodzenie typach na indywidualne osiągnięcie graczy.

W ofercie na środowe spotkanie rzuca się w oczy linia 18,5 punktu ustawiona na Geoffreya Groselle’a – na pierwszy rzut oka niska, choćby dlatego, że znakomity amerykański center rzucił w piątek aż 29 punktów Polpharmie Starogard Gdański.

Mecze przeciwko Asseco Arce nie są dla niego jednak tak łatwe, a to z uwagi na obecność w gdyńskim zespole Adama Hrycaniuka. Reprezentant Polski jest w stanie mocną defensywą ustać mu w grze 1 na 1, a w dotychczasowych dwóch spotkaniach Groselle zdobył przeciwko niemu odpowiednio 14 (PLK) i 9 (Puchar Polski) punktów.

Jeżeli Arka, jak to miało miejsce w meczu pucharowym, ponownie zagra przy maksymalnym zwalnianiu tempa, to także teraz granica 19 punktów może dla Amerykanina okazać się nie do pobicia.

