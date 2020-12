SUPERBET typ dnia: Ja Morant i Trae Young gwarancją punktów

Ja Morant / fot. wikimedia commons

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>

Typ PK: Powyżej 236,5 punktu w meczu (z uwzględnieniem ewentualnej dogrywki) za 1,90 w Superbet .

Mecz w sobotę o godz. 23:00 polskiego czasu

Obaj wymienieni rozgrywający należą do ścisłego grona potencjalnych kolejnych wielkich gwiazd w NBA. Zarówno Morant, jak i Young gwarantują niesamowite popisy w ataku (odpowiednio 44 i 37 punktów w meczach rozpoczynających sezon), ale ich słabe warunki fizyczne (zwłaszcza u gracza Hawks) powodują, że mają dużo problemów w defensywie.

Między innymi dlatego w meczach z udziałem ich drużyn padają wysokie wyniki i na podobne rozstrzygnięcie liczymy również w sobotę. W swoich pierwszych spotkaniach nowego sezonu gracze Memphis rzucili 119 punktów ekipie San Antonio Spurs, a ci z Atlanty w starciu z Chicago Bulls zdobyli nawet o 5 więcej.

.

Linia 236,5 punktów wydaje się zatem bardzo zachęcająca. Czemu nie jest wyższa? Obie drużyny dwukrotnie grały ze sobą w okresie przygotowawczym i w obu tych spotkaniach zdobyto odpowiednio 234 i 233 punkty. Dodatkowo, w marcowych meczach tych zespołów łączny dorobek to było 215 i 219 punktów.

To jednak trochę złudne, gdyż Hawks byli wtedy wyraźnie słabsi personalnie i rzucili zaledwie 88 i 101 punktów w przegranych dla siebie wtedy spotkaniach.

Teraz jest inaczej i po wzmocnieniach latem (m.in. Rajon Rondo, Danilo Gallinari, Bogdan Bogdanović) Jastrzębie wymienia się wśród mocnych kandydatów do miejsca w czołowej ósemce na Wschodzie. Też tego nie wykluczamy, ale jeżeli ma to stać się faktem, to ekipa z Atlanty uczyni to głównie dzięki swoim możliwościom ofensywnych. Liczymy na ich potwierdzenie także w sobotę.

Typ PK: Powyżej 236,5 punktu w meczu (z uwzględnieniem ewentualnej dogrywki) za 1,90 w Superbet.

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>