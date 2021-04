SUPERBET typ dnia: Kevin Durant pokaże klasę w Miami

Kevin Durant / fot. wikimedia commons

Początek spotkania o godz. 21:30 czasu polskiego w sobotni wieczór.

Bardzo długo musieli czekać na powrót Kevina Duranta kibice Brooklyn Nets, ale na razie nie mogą czuć się zawiedzeni. Durant rozegrał już cztery mecze i w każdym wyglądał co najmniej dobrze, pokazując że nadal jest jednym z najlepszych strzelców w całej lidze. W tej chwili ze średnią ponad 28 punktów na mecz plasowałby się na szóstym miejscu w NBA, gdyby oczywiście tylko rozegrał wystarczającą liczbę meczów.

W czterech meczach po powrocie 95 punktów w dokładnie 100 minut, jakie spędził na parkiecie. Na Brooklynie oczywiście bardzo ostrożnie podeszli do pierwszych jego meczów, a kilka dni temu skrzydłowy dostał nawet wolne na starcie z 76ers. Dzięki temu mógł zagrać potem aż 30 minut w piątkowym pojedynku z Charlotte Hornets, które kończył z dorobkiem 25 punktów oraz 11 asyst. Teraz znów miał dzień przerwy, więc w sobotę powinien grać dla Nets pierwsze skrzypce.

Drużyna będzie od niego tego wymagała tym bardziej, że nadal poza grą pozostaje James Harden, który wcześniej był nie do zdarcia, lecz niestety ostatecznie i jego dopadły problemy zdrowotne. Jego absencja oznacza jednak, że Durant – ale też Kyrie Irving – mają znacznie większe pole do popisu, tak jak na początku sezonu, kiedy Brodacza nie było jeszcze na Brooklynie.

KD zdążył rozegrać dziewięć spotkań przed dołączeniem Hardena do zespołu i w tych spotkaniach notował średnio 29.4 punktów, trafiając 53 procent swoich rzutów (w tym 46 procent trójek). W aż siedmiu pojedynkach zdobywał 28 lub więcej oczek, potwierdzając że nadal stać go na znakomite występy, o co wiele osób obawiało się, biorąc pod uwagę poważną kontuzję, jaką jest zerwanie ścięgna Achillesa, co Durantowi przydarzyło się w czerwcu 2019 roku.

W sobotę sprzyjać może mu także przeciwnik, gdyż Miami Heat są ostatnio w słabej formie i do starcia z Nets przystąpią z serią trzech kolejnych porażek na koncie. W swojej karierze Durant rozegrał 25 spotkania z Heat, notując w tych pojedynkach średnio 28 punktów, co zwiastuje kolejny dobry występ 32-letniego zawodnika. Przeszkodą nie będzie chyba fakt, że mecz rozgrywany jest na Florydzie – w trwających rozgrywkach KD zdobywa bowiem średnio ponad 30 oczek na wyjazdach.

