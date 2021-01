SUPERBET typ dnia: Lakers za mocni dla Warriors

LeBron James / fot. wikimedia commons

Superbet – najlepsze kursy na NBA. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>

Typ PK: Lakers wygrają różnicą 9 lub więcej punktów (razem z dogrywką) za 1,90 w Superbet.

Mecz w nocy z poniedziałku na wtorek o 4:00 rano.

Po długim, zakończonym dopiero w październiku sezonie 2019/2020 spodziewano się, że Los Angeles Lakers w nowe rozgrywki mogą wejść z dużymi problemami. Mistrzowie NBA szybko jednak złapali rytm i z bilansem 11 zwycięstw i 3 porażek prowadzą w Konferencji Zachodniej.

To głównie zasługa trwającej właśnie serii 5 zwycięstw, w których Jeziorowcy 4-krotnie pokonywali jednocześnie linię ustawioną przez bukmacherów. Podobnego rozwiązania spodziewamy się w starciu przeciwko Warriors. Choćby dlatego, że Lakers są 3-0 przeciwko handicapowi, gdy w tym sezonie ustawiony był on na poziomie 9 lub więcej punktów.

.

Drużyna z Los Angeles imponuje przede wszystkim znakomitą defensywą, a z takimi zespołami największe problemy ma często drużyna Wojowników. Głównie wynika to z osamotnienia Stephena Curry’ego – lider Warriors robi swoje (28 PPG, 38% za 3), ale gdy tylko rywale odetną go od piłki, to atak Golden State robi się o kilka poziomów gorszy. Nic dziwnego, skoro Kelly Oubry Jr., w teorii jeden z ważniejszych graczy, trafia za 3 ze wstydliwą skutecznością niespełna 20 procent.

LeBron James i Anthony Davis wyglądają dobrze, kierowana przez Marca Gasola defensywa jest trudna do przejścia, a poza dwójką liderów aż pięciu innych graczy zdobywa średnio powyżej 10 punktów w spotkaniu. Także dzisiaj ekipa z Los Angeles będzie miała naszym zdaniem za dużo atutów dla rywala z Oakland.

Typ PK: Lakers wygrają różnicą 9 lub więcej punktów (razem z dogrywką) za 1,90 w Superbet.

Superbet – najlepsze kursy na NBA. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>