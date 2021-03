SUPERBET typ dnia: Nuni Omot poszaleje

Nuni Omot / fot. A. Romański, plk.pl

Początek meczu o godz. 17:35. Transmisja w Emocje.tv.

Sudański skrzydłowy Nuni Omot (26 lat, 205 cm) dołączył do trójmiejskiej drużyny w połowie grudnia i szybko stał się liderem punktowym Trefla (średnia 17,1 pkt). Posiada wiele atutów, które umie wykorzystywać w ataku – bardzo dobry rzut, dużą sprawność i świetnie panowanie nad piłką, co pozwala mu popisywać się efektownymi akcjami od kosza do kosza.

Jednocześnie niechętnie dzieli się piłką, ale ponieważ najczęściej w swoich akcjach trafia do kosza, to trener Marcin Stefański, jak i jego koledzy z zespołu rzadko mogą mieć o to do niego pretensje.

Niedzielny pojedynek z Astorią to mecz w sam raz dla wypożyczonego z tureckiego Tofasu skrzydłowego. Bydgoski zespół cały czas stara się podkręcać tempo gry, a na pozycjach silnego skrzydłowego ma dwóch graczy, których raczej nie kojarzy się z dobrą grą w defensywie – Chorwata Tomislava Gabricia i Amerykanina Zane’a Watermana.

Od początku stycznia, gdy Omot lepiej wpasował się w drużynę Trefla, linię 16,5 punktu przekroczył on w 8 z 12 rozegranych meczów. Także w niedzielę powinien być w stanie zakręcić się w okolicy 20 punktów.

Typ PK: Nuni Omot zdobędzie 17 punktów lub więcej (z uwzględnieniem dogrywki) za 1,80 w Superbet.

