SUPERBET typ dnia: Ofensywny popis Zastalu

Mecz we wtorek o godz. 17:30. Transmisja w Emocje.TV.

Polski Cukier jest w obecnym sezonie jednym z najgorzej broniących w PLK. Koszykarze Jarosława Zawadki tracą średnio w spotkaniu 86,9 punktu, a w 8 z 21 rozegranych spotkań pozwolili rywalom na zdobycie 95 punktów lub więcej.

Tak się złożyło, że w gronie tych drużyn nie ma jeszcze Zastalu, który w 1. rundzie niespodziewanie przegrał wyjazdowy mecz z Polskim Cukrem 88:94, co do tej pory jest jedną z zaledwie dwóch porażek lidera tabeli.

We wtorek można spodziewać się udanego rewanżu prowadzonej przez Żana Tabaka drużyny. Jednak handicap na poziomie 14,5 punktu jest na tyle wysoki, że lepiej wygląda opcja z popisem ofensywnym zielonogórskiej drużyny, która w obecnym sezonie notuje znakomite 93,5 punktu zdobywane w każdym spotkaniu.

Torunianie źle grają na wyjazdach, słabo wracają do obrony i kiepsko bronią rzuty 3-punktowe rywali, co pokazała niedawno choćby Legia Warszawa, która trafiła aż 19-krotnie z dystansu. To wszystko powinno sprawić, że Zastal zakręci się we wtorek wokół 100 zdobytych punktów.

