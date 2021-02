SUPERBET typ dnia: Polska wygra dzięki Slaughterowi

A.J. Slaughter (fot. Andrzej Romański/PZKosz.pl)

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>

Typ PK: Polska pokona Hiszpanię różnicą 3 punktów lub wyższą (typowanie dwudrogowe – z dogrywką) za 1,85 w Superbet.



Mecz w piątek o godz. 20:30. Transmisja w TVP Sport.



W nowożytnej historii polskiej koszykówki jeszcze nie zdarzyło się, żeby nasza reprezentacja była faworytem przed meczem z Hiszpanią. Gdy sensacyjnie pokonaliśmy ją w lutym ubiegłego roku w Saragossie, to kurs na Polaków wynosił 5,50. We wcześniejszych, zawsze przegrywanych przez nas starciach, był jeszcze wyższy.



Tym razem jednak Hiszpania przyjechała do Gliwic w mocno eksperymentalnym składzie, a do tego z zapewnionym już awansem. Polacy, pomimo identycznego bilansu 2 zwycięstw i 2 porażek, jego jeszcze nie mają i wywalczenie go dzięki wygranej w piątkowy wieczór byłoby znakomitym wydarzeniem. Bukmacherzy najpierw wygraną naszego zespołu wycenili na zaledwie 1,40, co było dużą przesadą. Obecne kursy wydają się być bliższe rzeczywistości.



W opartej na graczach Unicaji Malaga (gdzie występuje Adam Waczyński) i Joventutu Badalona drużynie rywali nie brakuje oczywiście klasowych graczy. Zgranie i determinacja powinny być jednak atutem kadry Mike’a Taylora, a to powinno zapewnić wygraną różnicą co najmniej 3 punktów.

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>



Typ PK: A.J.Slaughter zdobędzie 19 punktów lub więcej (zakładka „Specjalne”) za 1,75 w Superbet.



Skoro Polska ma pokonać Hiszpanię, to trudno sobie wyobrazić taki wynik bez udanego występu A.J.-a Slaughtera. Naturalizowany Amerykanin pokonał problemy zdrowotne, które uniemożliwiły mu występy w trakcie listopadowej „bańki” w Walencji i ponownie stał się ważnym graczem Gran Canarii.



W ostatnich dwóch spotkaniach tego zespołu zdobył 17 (liga) i 12 punktów (puchar). Przy braku w naszej kadrze Mateusza Ponitki, to właśnie do Slaughtera trafiać będzie piłka w decydujących momentach. A jest to przecież zawodnik, który przed rokiem, w wygranym meczu z Hiszpanią, zdobył aż 26 punktów. Trzy dni wcześniej rzucił również 29 „oczek” Izraelowi.



Typ PK: Polska pokona Hiszpanię różnicą 3 punktów lub wyższą (typowanie dwudrogowe – z dogrywką) za 1,85 w Superbet.



Typ PK: A.J. Slaughter zdobędzie co najmniej 19 punktów (zakładka „Specjalne”) za 1,75 w Superbet.

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>