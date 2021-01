SUPERBET typ dnia: Polski Cukier wygra na wyjeździe

Aaron Cel i Bartosz Diduszko / for. ROSE, Polski Cukier Toruń

Mecz w piątek o godz. 17:30. Transmisja w Polsacie Sport Extra.

Bartosz Diduszko, Aaron Cel, Damian Kulig, a do tego kilku solidnych obcokrajowców – taki zespół powinien sobie radzić nie tylko na własnym parkiecie (bilans 9-2), ale również na wyjazdach. Z tych jak do tej pory torunianie zawsze wracali z porażkami.

Tym razem jednak mają szansę to zmienić. PGE Spójnia od kilku tygodni rozbijana jest kontuzjami i zmianami w składzie, które spowodowały, że przez jej zespół przewinęli się tacy gracze jak Jerome Dyson – może i ze świetnym CV, ale co ważniejsze, nieprzygotowany fizycznie do gry w poważny basket.

W piątkowym spotkaniu w barwach gospodarzy zadebiutuje kolejny Amerykanin Jay Threatt, który o ile można uwierzyć doniesieniom z okolic hali w Stargardzie, fizycznie prezentuje się lepiej od poprzednika. Będzie mu jednak bardzo ciężko poprowadzić drużynę do zwycięstwa, skoro zabraknie w niej nie tylko kontuzjowanego Tomasza Śniega, ale i Kacpra Młynarskiego (problemy osobiste).

W toruńskim zespole swój pierwszy mecz rozegra za to chorwacki skrzydłowy Marko Ramljak i jeżeli wniesie, choć połowę zaangażowania, gry w obronie i wszechstronności, co jego starszy brat w Śląsku Wrocław, to powinien dać trochę bałkańskiego ognia sennej do tej pory drużynie Polskiego Cukru.

W meczu 1. rundy torunianie wygrali ze Spójnią 108:95 i naszym zdaniem są w stanie uczynić to po raz drugi, co zapewni im lepszy bilans w bezpośrednich pojedynkach – obie drużyny walczą o 8. miejsce, ostatnie premiowane grą w play off i przystąpią do piątkowego spotkania z 9 zwycięstwami na koncie (Spójnia ma 12 porażek, o jedną mniej od rywali).

Typ PK: Polski Cukier Toruń wygra mecz (typowanie dwudrogowe – razem z dogrywką) za 2,38 w Superbet.

