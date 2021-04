SUPERBET typ dnia: Presja zatrzyma atak

Igor Milicić / fot. Rafał Jakubowicz, Arged BMSlam Stal Ostrów. Wlkp.

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>

Typ PK: W meczu zostanie zdobytych mniej niż 170 punktów (z uwzględnieniem dogrywki) za 1.90 w Superbet.

Początek spotkania o godz. 20:00 w niedzielę. Transmisja w Polsacie Sport.

Arged BM Slam Stal Ostrów pokonał w piątkowym półfinale CSM Oradea 77:66 (143 pkt), a Iron Ness Ziona po dramatycznym meczu zwyciężył Parmę Perm 81:80 (161 pkt). Czemu zatem bukmacherzy zdecydowali się na finałowe starcie wystawić linię punktową wynoszącą 169,5?

Choćby dlatego, że w bezpośrednim meczu tych drużyn, rozegranym jeszcze w styczniu podczas „bańki” we Włocławku, Stalówka pokonała rywali 93:86 (179 pkt). Tamten mecz miał jednak zupełnie inną specyfikę – choćby dlatego, że obie drużyny miały już wtedy zapewniony awans do 2. fazy FIBA Europe Cup. Na trybunach brakowało również kibiców, a powszechnie uważa się, że korzystnie wpływa to na skuteczność w rzutach za 3 i za 1 punkt.

Teraz jednak powinno być inaczej. W hali w Tel-Awiwie ponad 3 tysiące kibiców obserwowało półfinałowe spotkanie z udziałem Ness Ziony i w niedzielnym finale można spodziewać się jeszcze bardziej gorącego dopingu. Wysoka jest także stawka spotkania – obie drużyny mają przecież szansę na pierwszy, historyczny triumf w europejskich pucharach.

Nie można również zapominać o trenerach. Wszyscy w Polsce znamy Igora Milicicia i mnogość pomysłów defensywnych 2-krotnego mistrza Polski z Anwilem Włocławek. Izraelski zespół prowadzi za to Brad Greenberg i ten 67-letni trener zapewne nie pozwoli na to, by koszykarze z Ostrowa Wlkp. punkty zdobywali z taką łatwością, jak działo się to w styczniu we Włocławku.

Typ PK: W meczu zostanie zdobytych mniej niż 170 punktów (z uwzględnieniem dogrywki) za 1.90 w Superbet.

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>