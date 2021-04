SUPERBET typ dnia: Radosny basket Warriors i Wizards

Stephen Curry / fot. wikimedia commons

Początek spotkania o godz. 4:00 w nocy z piątku na sobotę.

Początek spotkania o godz. 4:00 w nocy z piątku na sobotę.

Chociaż na pierwszy rzut oka obie drużyny wcale nie należą do najbardziej ofensywnych w NBA – Wizards (11. miejsce, Warriors 16. pod wzgledem średniej liczby zdobywanych punktów), to szansę na wysoką zdobycz punktową zwiększa słaba postawa w defensywie obu ekip (Warriors 24. pozycja, a Wizards 30. – najgorsza w lidze).

To właśnie kiepska obrona powoduje, że i Warriors (bilans 24-27) i Wizards (bilans 18-32) znajdują się poza najlepszą „8” w swoich konferencjach. Wojownicy wciąż jednak mogą realnie myśleć o grze w play off, do tego potrzebują jednak lepszej formy niż tej, którą pokazywali w minionych tygodniach. Być może jej zwiastunem była niedawna wygrana 122:121 nad Milwaukee Bucks.

W osobach Stephena Curry’ego (29,7 pkt) i Bradleya Beala (31,2 pkt) obie drużyny posiadają czołowych snajperów w lidze, a Wizards mają przecież także Russella Westbrooka (21,8 pkt), który potrafi zdobyć bardzo wiele punktów, gdy otworzy mu się autostradę do strefy podkoszowej. Z kolei słaba obrona drużyny ze stolicy może spowodować, że wśród Wojowników błysną tacy gracze, jak Andrew Wiggins (18,0 pkt) czy Kelly Oubre Jr. (15,1 pkt) może nierówni, ale potrafiący jednak, co jakiś czas, odpalić w ataku.

W ostatnich latach w obstawianiu meczów NBA pojawił się również ciekawy trend – przy bardzo wysokich liniach punktowych przed meczem (tak jak 240,5 w tym przypadku) i tak potem najczęściej okazuje się, że były one zbyt niskie. W obecnym sezonie odbyło się 14 meczów, w których przedmeczowa linia wynosiła powyżej 240 „oczek” i aż w 10 z nich obie drużyny i tak były w stanie ją przekroczyć.

Typ PK: W meczu zostanie zdobytych łącznie powyżej 240 punktów (z uwzględnieniem dogrywki) za 1.90 w Superbet.

