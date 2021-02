SUPERBET typ dnia: Spójnia może sprawić niespodziankę

Nick Faust / fot. Tadeusz Surma, PGE Spójnia

Typ PK: PGE Spójnia pokona Śląsk Wrocław (typowanie dwudrogowe – z dogrywką) za 3,20 w Superbet.

Mecz w piątek o godz. 20:35. Transmisja w Polsacie Sport News.

Wyraźnym faworytem meczu jest zespół Śląska Wrocław (bilans 17-8), ale w Lublinie sprawa nie będzie taka oczywista. Kandydat do zajęcia nawet 2. miejsca w tabeli Energa Basket Ligi, w pucharowym meczu ponownie zagra bez Ivana Ramljaka i Bena McCauleya. Bez nich wrocławianie byli w stanie pokonać co prawda Stal Ostrów (98:97), lecz w poniedziałek wyraźnie przegrali z HydroTruckiem Radom u siebie, różnicą aż 22 punktów (75:97).

Brak Ramljaka może być o tyle istotny, że w meczu 1. rundy to właśnie jego blok w ostatniej akcji zapewnił Śląskowi wygraną 74:73 w meczu rozegranym w Stargardzie. Z kolei w rewanżowej potyczce we Wrocławiu Chorwata nie było w składzie i jego zespół cudem doprowadził do dogrywki i wygrał po 45 minutach 95:94.

Spójnia (bilans 11-13) będzie miała w piątek znakomitą szansę na zrewanżowanie się za tamte przegrane. Ich grę dobrze prowadzi sprowadzony niedawno Jay Threatt, skuteczny jest Nick Faust, a drużynę powinien wzmocnić wracający po kontuzji Filip Matczak.

Mamy również propozycję alternatywną.

Typ PK: Trefl Sopot pokona Legię Warszawa (typowanie dwudrogowe – z dogrywką) za 2,75 w Superbet.

Mecz w piątek o godz. 18:05. Transmisja w Polsacie Sport News.

Legia Warszawa (bilans 17-8) jest wyżej w tabeli Energa Basket Ligi od Trefla Sopot (14-10), wygrała też bezpośredni ligowy mecz tych drużyn (78:72).

Większość z tych przewag warszawskiej drużyny wynika jednak z faktu ich znakomitych występów w swojej hali – w której w październiku pokonali Trefla 78:72, a łącznie zwyciężyli w 11 z 12 spotkań rozegranych we własnym obiekcie. Na parkietach rywali to sopocianie mają lepszy bilans (7-5) niż drużyna Wojciecha Kamińskiego (6-7).

Kurs 2,75 na wygraną koszykarzy z Trójmiasta wydaje się nam zatem całkiem zachęcający. Zespół Marcina Stefańskiego jest nieprzewidywalny, liczymy jednak na to, że w piątek obejrzymy go w wersji z Wrocławia (wygrana ze Śląskiem 85:82), a nie Gliwic (porażka z GTK 82:95).

Coś dla miłośników brawury?

Typ PK: Dubel na wygrane Trefla Sopot i PGE Spójni (typowanie dwudrogowe – z dogrywką) za 8,80 w Superbet.

