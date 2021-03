SUPERBET typ dnia: Spójnia powalczy w Lublinie

Filip Matczak / fot. A. Romański, plk.pl

Mecz we wtorek o godz. 18:00. Transmisja w Emocje.tv

Chociaż Start Lublin (bilans 15-9) jest sklasyfikowany wyżej w ligowej tabeli od Spójni (12-13), to zespół ze Stargardu byłby lepszy w notowaniach, gdyby brać pod uwagę tylko formę i wyniki z ostatnich kilku tygodni. Koszykarze Marka Łukomskiego z ostatnich 7 spotkań w lidze i Pucharze Polski przegrali tylko dwa – oba z Enea Zastalem Zielona Góra, czyli bezapelacyjnie najlepszym zespołem w Polsce w tym momencie.

Losy Spójni odmieniło sprowadzenie amerykańskiego rozgrywającego Jaya Threatta, który świetnie godzi konstruowanie akcji ze zdobywaniem punktów. W niedzielę, były gracz Stali Ostrów, pokazał także, że może trafiać decydujące o zwycięstwie rzuty – taki właśnie wykonał na 2 sekundy przed końcem meczu w Radomiu.

Znacznie gorzej wygląda to ostatnio w lubelskim zespole. Start pożegnał się z Pucharem Polski już w ćwierćfinale, co dla organizatora turnieju na pewno było dużym rozczarowaniem. W piątkowym spotkaniu lublinianie przegrali z kolei w Warszawie z Legią 72:74, gdzie nie wykorzystali kilku znakomitych szans na doprowadzenie przynajmniej do dogrywki.

Według nieoficjalnych informacji ponownie w składzie Spójni zabraknie Amerykanina Nicka Fausta, jednak nawet bez niego i przy krótszym czasie na regenerację goście powinni być w stanie do końca walczyć w Lublinie o wygraną.

