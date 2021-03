SUPERBET typ dnia: Spójnia powalczy z Zastalem

Raymond Cowels / fot. A. Romański, plk.pl

Początek meczu we wtorek o godz. 20:00. Transmisja w Emocje.tv.

86:73, 97:80 i 98:89 – tak przedstawiają się wyniki trzech meczów ligowych i pucharowych, w których zmierzyły się drużyny z Zielonej Góry i Stargardu w obecnym sezonie.

Trzeba jednak pamiętać, że w każdym z tych spotkań Enea Zastal nie tylko miał do dyspozycji sprzedanego do CSKA Moskwa Duńczyka Gabriela Lundberga, ale także Geoffreya Groselle’a. Amerykański środkowy od kilkunastu dni leczy kontuzję barku i wiele wskazuje na to, że we wtorek nie pojawi się na parkiecie. Bez niego Zastal bardzo dużo traci – odpada mu najważniejsza opcja w grze tyłem do kosza, a także kluczowy obrońca w polu 3 sekund.

Ustawiony przez bukmacherów handicap na poziomie 15,5 punktu sugeruje, że goście przyjeżdżają do Zielonej Góry po najniższy wymiar kary. Nic bardziej mylnego – Spójnia wygrała 7 z ostatnich 9 meczów w lidze i pucharach, a jedyne przegrane miały miejsce właśnie w meczach przeciwko Zastalowi.

Trener stargardzkiej drużyny Matek Łukomski ma wyrównany (9-osobowa rotacja) i waleczny zespół. Zastal jest oczywiście faworytem wtorkowego spotkania, ale jego jednostronny przebieg byłby mimo wszystko zaskoczeniem, gdy uwzględnimy formę obu tych drużyn w ostatnich tygodniach.

