SUPERBET typ dnia: Stal pójdzie za ciosem

Jakub Garbacz / fot. Rafał Jakubowicz, Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp.

Mecz w czwartek o godz. 18:00. Transmisja w Eleven Sports i na YouTube.

Wtorkowe starcie koszykarzy Stali z Szolnoki Olaj nie tylko mogło się podobać, ale również pokazało, że seria 7 ligowych wygranych z rzędu drużyny z Ostrowa Wielkopolskiego nie była przypadkowa. Węgierski zespół był mocny taktycznie, trafiał z dystansu, lecz w końcówce to Stal zapewniła sobie zwycięstwo 90:80.

Czwartkowy przeciwnik zapewne zaprezentuje inny styl gry. Zespół Sportingu oceniany jest niżej od strony taktycznej i poukładania gry, o czym świadczy choćby aż 27 strat popełnionych w przegranym 81:86 meczu z izraelskim Ironi Ness Ziona.

Portugalska drużyna mocno prezentuje się za to pod względem fizycznym, należy się zatem spodziewać dużo walki, szczególnie w strefie podkoszowej. We wtorkowym spotkaniu Sporting wygrał walkę o zbiórki 48:31 i ten element może okazać się kluczowy dla końcowego wyniku.

Zanim jednak piłka trafi pod kosz, to trzeba ją jeszcze być w stanie tam dograć. Trener Igor Milicić, który w rozgrywkach pucharowych może skorzystać z wszystkich 7 obcokrajowców, ma do dyspozycji graczy, którzy mogą agresywną obroną na obwodzie zdezorganizować akcje rywala. Nie spodziewamy się też, by Jakub Garbacz i jego koledzy rzucali za 3 punkty tak źle, jak czynili to gracze Ness Ziona (3/22).

Po wygranej 90:80 nad Szolnoki ustawiony na mecz ze Sportingiem handicap na poziomie 6,5 punktu wydaje nam się jak najbardziej do pobicia.

