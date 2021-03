SUPERBET typ dnia: Trefl mocniejszy od Legii

Trefl Sopot / fot. A. Romański, plk.pl

Mecz w piątek o godz. 19:00. Transmisja w Emocje.tv

O tak nieudanym spotkaniu, jak to rozegrane 12 lutego w ćwierćfinale Pucharu Polski, na pewno trudno jest zapomnieć. Być może właśnie dlatego koszykarzom Legii wyjeżdżającym do Sopotu w zapowiedzi klubowej towarzyszyły hasło „Żądni rewanżu”.

W tamtym meczu, rozgrywanym na neutralnym terenie w Lublinie i wygranym przez Trefl 92:56, to Legia była faworytem i to wyraźnym – kurs na wygraną sopocian przekraczał 2,50. Teraz jednak bukmacherzy to Trefla ustawiają za faworyta, a handicap na ich wygraną wynosi 4,5 punktu.

Wydaje się on wciąż zbyt niski. Trefl ma szerszy, bardziej wyrównany skład. Trener Marcin Stefański ma więcej możliwości stosowania różnych wariantów taktycznych, czy to ze swojej własnej inicjatywy, czy też w odpowiedzi na pomysły Wojciecha Kamińskiego, szkoleniowca Legii Warszawa.

Dodatkowo w zespole Trefla zadebiutuje serbski rozgrywający Nikola Radicević (26 lat, 195 cm). Znany z występów choćby w lidze hiszpańskiej koszykarz powinien być solidnym uzupełnieniem rotacji gospdoarzy.

W ekipie gości zabraknie za to kontuzjowanego podstawowego centra Earla Watsona. Brak Amerykanina mocno ogranicza pole wyboru trenerowi Kamińskiemu w strefie podkoszowej, gdzie w osobach Dominika Olejniczaka i Nuniego Omota sopocianie mają kim karać rywali.

Typ PK: Trefl Sopot wygra różnicą co najmniej 5 punktów (Trefl -4,5 pkt) za 1,90 w Superbet.

