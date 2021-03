SUPERBET typ dnia: Trudno wierzyć w Anwil

Curtis Jerrells / fot. Ryszard Wszołek, Enea Astoria Bydgoszcz

Początek meczu o godz. 17:05. Transmisja na kanale YouTube FIBA.

Trudno sobie to wyobrazić, ale istnieje tabela, w której Anwil Włocławek wypadł jeszcze gorzej, niż w tej na zakończenie sezonu regularnego Energa Basket Ligi (13. miejsce. bilans 10-20). Kilka dni temu zespół Przemysława Frasunkiewicza w ostatnim występie przegrał nawet ze zdegradowaną już Polpharmą.

W wirtualnej tabeli bukmacherskiej Anwil zanotował bilans 9-21 ATS, czyli w zaledwie 9 spotkaniach wypadł lepiej, niż spodziewali się eksperci wystawiający kursy na mecze. Szczególnie źle wyglądało to na wyjeździe, gdy udało się pokonać handicap w zaledwie 3 z 15 rozegranych spotkań.

Podobnego scenariusza nie można wykluczyć również w holenderskim Hertogenbosch, gdzie w zlokalizowanej tam „bańce” toczy się rywalizacja 2. fazy FIBA Europe Cup. W środę Anwil zagra w niej z Iraklisem Saloniki i tylko zwycięzca tego pojedynku zostanie w grze o awans do zaplanowanego na 23-25 kwietnia turnieju Final Four.

Grecki zespół z bilansem 7-11 zajmuje 7. miejsce w swojej lidze, a tamtejsi dziennikarze podkreślają dobrą w ostatnich tygodniach formę liderów drużyny – Amerykanina Josha Haginsa (18,2 pkt, 4,8 as. średnio w lidze), Kanadyjczyka Oliviera Hanlana (13,5 pkt) i Greka Vasilisa Kavvadasa (12, 3 pkt, 8,9 zb. i 1,1 bl.).

Warto zauważyć, że w pierwszej części sezonu w Iraklisie występował Amerykanin Skyler Bowlin (8,0 pkt), którego po odejściu do Zastalu Zielona Góra zastąpił właśnie wspomniany Hagins – dla greckiego klubu to była niewątpliwie zmiana na plus. Szczególnie, jeżeli chodzi o skuteczność z dystansu – grecki zespół prezentował się w tym elemencie przeciętnie, a Hagins w lidze trafił jak na razie 15 z 30 rzutów zza linii 6,75 metra.

W ostatnim czasie do Iraklisu dołączył również Devin Ebanks (31 lat, 206 cm), przed laty gracz Los Angeles Lakers (63 mecze w latach 2010-2013), który wspomaga Kavvadasa w walce w strefie podkoszowej.

Ponieważ o występach Anwilu w ostatnich tygodniach nic pozytywnego nie można powiedzieć, to wygrana Iraklisu dwucyfrową liczbą punktów wydaje się całkiem prawdopodobna.

