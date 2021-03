SUPERBET typ dnia: W końcu trzeba zacząć bronić

PGE Spójnia Stargard pokonała w Radomiu tamtejszy HydroTruck 75:73 i uczyniła kolejny krok na drodze do awansu do play off. O wygranej goście rozstrzygnął celny rzut Amerykanina Jaya Threatta (13 pkt) na 2 sekundy przed zakończeniem spotkania.