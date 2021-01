SUPERBET typ dnia: Więcej atutów Kinga we Włocławku

Mateusz Zębski / fot. K. Cichomski, King Szczecin

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>

Typ PK: King wygra mecz (typowanie dwudrogowe – z dogrywką) za 1,90 w Superbet.

Mecz w sobotę o godz. 17:35. Transmisja w Polsacie Sport News.

Dla Anwilu Włocławek (bilans 7-11) sobotni meczu jest przedostatnim w Hali Mistrzów w sezonie regularnym. Zwycięstwo byłoby zatem bardzo mile widziane dla sympatyków tego klubu – każdy triumf się liczy w walce o play off, a potem drużynę czeka przecież życie i mecze na walizkach.

Zatrudniony we wtorek Przemysław Frasunkiewicz miał kilka dni na podjęcie próby wyprostowania największych bolączek zespołu. W sobotę nie będzie mógł jednak jeszcze skorzystać z Curtisa Jerrellsa – amerykański rozgrywający przyleci do Polski w przyszłym tygodniu.

Jednak nawet z nim, to King (bilans 10-10) byłby naszym faworytem. Koszykarze Jesusa Ramireza bardzo zaimponowali nam w wygranym 105:80 spotkaniu z PGE Spójnią, gdzie pokazali szybkie przejścia z obrony do ataku, a także przyzwoicie rozgrywany atak pozycyjny, zwykle z udziałem dwóch graczy, którzy mogą wcielić się w rolę rozgrywających (Ware, Brown, Schenk). Dla słabo funkcjonującej defensywy Anwilu może to być dużym problemem.

.

Dodatkowo szczeciński zespół wzmocnią już Maciej Lampe i Amerykanin Zach Thomas. Nie wykluczamy wariantu, że dwóch nowych koszykarzy spowoduje małe zamieszanie w realizacji taktycznych założeń, jednak obecność byłego reprezentanta Polski może się okazać kluczowa, gdyby doszło do wyrównanej końcówki. Lampe, ze swoim świetnym rzutem, także za 3 punkty, jak również umiejętnością gry tyłem do kosza, może w niej po prostu pozamiatać.

King zagra bez wciąż kontuzjowanych Pawła Kikowskiego, Michaela Fakuade i Adama Łapety, lecz nawet bez nich powinien sobie we Włocławku poradzić.

Droga Anwilu do play off jeszcze w sobotę się wydłuży.

Typ PK: King wygra mecz (typowanie dwudrogowe – z dogrywką) za 1,90 w Superbet

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>