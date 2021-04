SUPERBET typ dnia: Wilki nie potańczą w Utah

Rudy Gobert / fot. wikimedia commons

Początek spotkania o godz. 3:00 w nocy z soboty na niedzielę.

Utah Jazz mogą w sobotę przejść do historii. Jeszcze nigdy w dziejach klubu nie zdarzyło się bowiem, by Jazz wygrali 45 spośród pierwszych 60 meczów sezonu. Na ten moment ekipa z Salt Lake City może pochwalić się bilansem 44-15 – to najlepszy wynik w całej lidze. W sobotę zmierzą się we własnej hali z drużyną Timberwolves, która pozostaje jednym z najgorszych zespołów w NBA, także pod względem meczów wyjazdowych.

Podopieczni trenera Quina Snydera na starcie z Wilkami mieli dodatkowy czas na przygotowanie, gdyż Jazz swój poprzedni mecz rozegrali w środę. Te kilka dni wolnego to tymczasem w tym sezonie bardzo ważna sprawa, gdyż przy tak dużej intensywności meczów każda chwila odpoczynku jest na wagę złota. Był to także ważny czas dla Donovana Mitchella, który tydzień temu doznał kontuzji kostki i nadal potrzebuje jeszcze co najmniej kilku dni przerwy, by wyleczyć uraz.

Pod jego nieobecność doskonale radzą sobie jednak m.in. Jordan Clarkson czy Mike Conley, a starcie z Wolves będzie dla nich kolejną okazją do tego, by udowodnić swoją wartość. Jazz nie mogą sobie zresztą teraz pozwolić na potknięcie, gdyż za swoimi plecami czują już oddech Phoenix Suns czy Los Angeles Clippers. Pojedynek we własnej hali to jednak niemal zawsze gwarancja sukcesu dla Jazz – w trwających rozgrywkach wygrali aż 26 z 29 spotkań rozgrywanych u siebie.

Na zupełnie drugim biegunie znajdują się natomiast Timberwolves, którzy mają najgorszy w tym sezonie bilans meczów wyjazdowych: zaledwie sześć zwycięstw w 31 meczach. Dla nich będzie to więc ciężka przeprawa, a trudne zadanie czekać będzie przede wszystkim Karla-Anthony’ego Townsa, który nie zawsze radzi sobie w starciach z Rudym Gobertem. Warto dodać, że nie ma w NBA bardziej dominującej drużyny niż Jazz. Z reguły wygrywają oni bowiem różnicą aż 14.7 punktów na mecz – to zdecydowanie najlepszy wynik w lidze, o ponad sześć punktów lepszy od drugiego miejsca.

