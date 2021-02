SUPERBET typ dnia: Wygrana ważniejsza niż tempo i punkty

Ivica Radić / fot. A. Romański, plk.pl

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>

Typ PK: Poniżej 173,5 punktu łącznie w meczu (razem z dogrywką) za 1,90 w Superbet.

Mecz w sobotę o 17:35. Transmisja w Polsacie Sport Extra.

Anwil we wtorek rozegrał inny derbowy mecz regionu – przeciwko Polskiemu Cukrowi Toruń. Zdobyto w nim łącznie 152 punkty (77:75), aż o 20 mniej niż wynosiła linia ustawiona przez bukmacherów.

Tymczasem na sobotni pojedynek z Astorią – także derbowy, także o sporym ciężarze gatunkowym z uwagi na tlące się marzenia obu zespołów o grze w playoff, linia jest nawet wyższa o 1 punkt (173,5).

Szczególnie że Anwil zagra bez kontuzjowanych Ivana Almeidy i Przemysława Zamojskiego, co nie tylko pozbawia go dobrych strzelców, ale także zawęża rotację, w której dodatkowo nie brakuje graczy w wieku 30 lub więcej lat. Ci, może poza Kyndallem Dykesem, nie są wielkimi fanami przyspieszania gry.

Od kiedy trenerem został Przemysław Frasunkiewicz, włocławski zespół rozegrał 9 spotkań (liga + puchary) – w 7 z nich zostało zdobytych poniżej 173 punktów. Podobnego scenariusza można spodziewać się również w sobotę, ciężko bowiem wyobrazić sobie koszykarską strzelaninę w meczu, w którym pod koszami ścierać się będą choćby Ivica Radić z Adrianem Boguckim.

W Astorii do gry powinien powrócić Litwin Paulius Dambrauskas – to najlepszy obwodowy obrońca bydgoszczan, co powinno ograniczyć możliwości zdobywania łatwych punktów przez Dykesa lub Curtisa Jerrellsa.

Typ PK: Poniżej 173,5 punktu łącznie w meczu (razem z dogrywką) za 1,90 w Superbet.

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>