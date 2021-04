Świetny debiut Aldridge’a – Nets jeszcze mocniejsi (WIDEO)

LaMarcus Aldridge (Fot. Wikimedia Commons)

Rzadko kiedy zdarza się, by James Harden musiał pauzować, ale w czwartek 31-latek nie pojawił się na parkiecie z powodu kontuzji ścięgna udowego. Nie jest to raczej nic poważnego, ale Nets nie chcą ryzykować – nie muszą tego zresztą robić, tym bardziej że mają ogromny komfort, mogąc zaufać reszcie swoich graczy. W czwartek do tego grona dołączył jeszcze LaMarcus Aldridge.

35-letni podkoszowy weteran trafił na Brooklyn pod koniec marca, kiedy to porozumiał się ze Spurs w sprawie wykupienia swojej umowy. Aldridge przez chwilę myślał jeszcze o Miami, ale koniec końców postawił na Nets, bo – podobnie jak Blake Griffin – czuł że to właśnie na Brooklynie będzie miał największe szanse na mistrzostwo, ale też na dużą rolę w zespole.

W czwartkowym pojedynku z Hornets udowodnił, że jest w stanie pomóc Nets w osiągnięciu tego sukcesu, zaliczając bardzo mocny debiut: 11 punktów, 9 zbiórek oraz 6 asyst. Już w pierwszej kwarcie pokazał świetny basket, zaliczając kilka znakomitych podań, gdy Szerszenie raz za razem wysyłały w jego stronę podwojenia. Korzystali na tym niekryci strzelcy Nets na dystansie.

Był to jeden z głównych powodów wysokiego prowadzenia Brooklynu po ledwie 12 minutach gry – dość powiedzieć, że Jeff Green zdobył w pierwszej kwarcie więcej punktów (12) niż cały zespół Hornets (11). Gospodarze nie musieli więc wysilać się zbyt mocno i wygrali już siódme z rzędu spotkanie we własnej hali. W ostatnich 23 meczach ogółem Nets ponieśli tylko trzy porażki.

Duża w tym zasługa Hardena, który zarówno w lutym, jak i w marcu został wybrany najlepszym graczem konferencji wschodniej. Z drugiej jednak strony, warto pochwalić także pozostałych graczy Nets, którzy doskonale sobie radzą pomimo ciągłej nieobecności Kevina Duranta (skrzydłowy może wrócić do gry w przyszłym tygodniu) oraz pojawiających się co jakiś czas dni wolnych Kyrie Irvinga.

Zwycięstwo pozwoliło Nets zachować pierwsze miejsce na Wschodzie, a sam Aldridge po spotkaniu nie ukrywał zadowolenia. „Cieszę się, że mogę być sobą” – stwierdził w wywiadzie dla TNT. Z takiego rozwoju sytuacji zadowolony nie może być jednak DeAndre Jordan, który w czwartek w ogóle nie wybiegł na parkiet – wygląda na to, że jego miejsce na środku zajmie właśnie LMA.

Tomek Kordylewski