Świetny powrót Duranta – ponad wszystkimi! (WIDEO)

Kevin Durant / fot. wikimedia commons

Po raz trzeci w tym sezonie Kevin Durant rozpoczął mecz jako rezerwowy. To sytuacja, do której wcześniej skrzydłowy nie był w ogóle przyzwyczajony, ale KD nie ma z tym żadnego problemu. Tym bardziej, że chodzi tutaj o jego zdrowie. W związku z tym Nets wpuścili go do gry dopiero w drugiej kwarcie, chcąc jednocześnie, by Durant więcej czasu na parkiecie spędził w drugiej połowie.

Ostatecznie w pojedynku z Suns powracający po kontuzji Durant zagrał więc 28 minut, z czego aż 20 właśnie w drugiej połowie, a w tym czasie zdobył aż 33 punkty, trafiając 12 z 21 rzutów z gry oraz siedem z ośmiu rzutów wolnych. Nie był jednak najlepszym strzelcem Nets, gdyż jedno oczko więcej miał na koncie Kyrie Irving – rozgrywający do 34 punktów dołożył także 12 asyst.

Dzięki znakomitej postawie dwójki liderów Nets ograli więc w niedzielę Phoenix Suns , a sam Durant mówił po meczu, że gra w koszykówkę jest niemal jak jazda na rowerze. KD ze względu na problemy z łydką opuścił kilka ostatnich meczów, ale w jego grze w ogóle nie było tego widać – zamiast tego zobaczyliśmy naturalny talent strzelecki jednego z najlepszych graczy w NBA.

Za sprawą wygranej Nets umocnili się na pierwszym miejscu w konferencji wschodniej. Do końca sezonu zasadniczego pozostało już niewiele, a nowojorski zespół ma w tej chwili przewagę nad kolejnymi w tabeli drużynami jak 76ers czy Bucks – i to pomimo faktu, że przecież każdy z trójki Irving-Durant-Harden opuścił w trwających rozgrywkach już ponad 10 meczów.

W tym momencie Nets czekają więc przede wszystkim na powrót do gry Hardena, choć na razie nie wiadomo, czy obrońca będzie jeszcze w stanie wybiec na parkiet przed końcem sezonu zasadniczego. Byłoby to spore utrudnienie dla Brooklynu pod względem złapania chemii oraz rytmu, choć Nets udowadniają, że nawet w osłabieniu potrafią wygrywać z najlepszymi drużynami w lidze.

Tomek Kordylewski

