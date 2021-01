Szaleństwo w Atlancie – Hawks wreszcie wygrywają!

Trae Young / fot. wikimedia commons

Drugi z rzędu mecz między Nets a Hawks nie przyniósł już takich fajerwerków jak pierwsze spotkanie zakończone wynikiem 145:141, które padło łupem Nets, a które bardziej przypominało Mecz Gwiazd niż sezon regularny. W piątek drużyna z Atlanty zaprezentowała znacznie lepszą postawę w defensywie, co przełożyło się na kolejne zwycięstwo w sezonie.

Trwa więc bardzo dobry start Hawks, którzy po pięciu meczach rozgrywek mają bilans 4-1 i to pomimo tego, że od początku sezonu problemy zdrowotne mają m.in. Danilo Gallinari, Rajon Rondo czy Kriss Dunn. Na swój debiut wciąż czeka wybrany w pierwszej dziesiątce ubiegłorocznego draftu Onyeka Okongwu – pod jego nieobecność dobrze spisują się jednak Clint Capela oraz John Collins.

Szczególnie ten drugi jest w dobrej formie po tym, jak nie udało mu się porozumieć z klubem w sprawie przedłużenia umowy. Teraz młody podkoszowy chce udowodnić swoją wartość, a łącznie 50 punktów oraz 18 zbiórek w dwóch meczach przeciwko Nets to z pewnością krok w dobrą stronę. Pierwsze skrzypce w Atlancie wciąż gra jednak oczywiście Trae Young, który teraz wreszcie korzysta na lepszym wsparciu.

Young znakomicie prowadzi atak Jastrzębi, który to na starcie sezonu może imponować. Ofensywa Hawks zdobywa najwięcej punktów w lidze (średnio 125.8), jest najbardziej efektywna (121 punktów na 100 posiadań) i druga pod względem średniej trafień zza łuku (16.2 na mecz; lepsi z wynikiem 18 trójek w każdym spotkaniu są na razie tylko Milwaukee Bucks).

Sam rozgrywający z kolei po pięciu meczach notuje średnio ponad 30 punktów, co daje mu trzecie miejsce w wyścigu po koronę króla strzelców. Najlepsza wiadomość dla fanów Hawks jest jednak taka, że „swoje” robią także inni młodzi gracze w zespole – jak zwykle solidnie wypada m.in. Kevin Huerter, a De’Andre Hunter w piątek z dorobkiem 23 oczek był najlepszym strzelcem zespołu.

Wszystko to sprawia, że Jastrzębie jawią się jako jedna z najbardziej ekscytujących młodych drużyn. Teraz jeszcze tylko czekać na powrót do gry weteranów, a przecież Hawks nawet bez nich udowodnili, że potrafią wygrywać – i to nie z byle kim. Obiecujący początek sezonu daje więc nadzieje, że Hawks po trzech sezonach bez fazy play-off będą mieli wreszcie nieco dłuższe rozgrywki.

Tomek Kordylewski

