Szalona powtórka w Opolu – buzzer Brenka! (WIDEO)

Całą koszykarską Polskę obiegła historia (zobacz TUTAJ>>) z koszem urwanym przez Bartłomieja Ratajczaka, w drugiej kwarcie meczu z Politechniką w Opolu. Zarządzone przez PZKosz na nietypową godzinę 11.00 powtórkowe spotkanie, toczone „od zera”, zakończyło się niespodzianką.

Nie było trzeciej, pewnej wygranej zespołu z Wałbrzycha i awansu, tylko wyrównany pojedynek, w którym to faworyzowany Górnik musiał się ratować w końcówce. Zaledwie na 4.6 sekundy przed końcem, dwoma celnymi rzutami do remisu 84:84. doprowadził Krzysztof Jakóbczyk. Gospodarze wzięci przerwę na żądanie i wydarzyło się to:

Adam Brenk zapewnił tym wjazdem na kosz pierwsze zwycięstwo @WeegreeAZS w ligowym starciu z @gornikkosz. Jutro o 19:00 czwarty mecz tej serii. Zapraszam na https://t.co/gJR3L2PIWt 👌 #1LKosz pic.twitter.com/YS1eQArMRR — Piotr Jankowski (@PioJankowski) April 18, 2021

Bohater ostatniej akcji, Adam Brenk, w całym meczu zdobył 15 punktów i miał aż 10 asyst. Doskonały występ zaliczył Artur Łabinowicz, który zanotował 21 punktów i 12 zbiórek.

W zespole z Wałbrzycha, który w meczu trafił tylko 16% rzutów z dystansu, najskuteczniejszym graczem był Jan Malesa, z 18 oczkami. Spotkanie numer 4 odbędzie się również w Opolu, w poniedziałek, o godz. 19.00. Górnik w serii do 3 zwycięstw prowadzi 2:1.

