Szalone plotki wokół Zastalu - Crawford, Bowlin...

Jordan Crawford / fot. wikimedia commons

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>

Zatrudnienie Jordana Crawforda, byłego gracza NBA (281 meczów w latach 2010-2018, m.in. Wizards, Celtics i Pelicans) byłoby na pewno głośnym ruchem Enea Zastalu, który poszukuje następcy sprzedanego do CSKA Moskwa Duńczyka Gabriela Lundberga.

Crawford od środy jest wolnym graczem, gdyż kontrakt z powodów dyscyplinarnych rozwiązał z nim Lokomotiw Kubań. To właśnie w barwach tego rosyjskiego zespołu Amerykanin występował w obecnym sezonie i w ramach rozgrywek ligi VTB dwukrotnie miał okazję zagrać przeciwko Zastalowi – oba mecze Lokomotiw wygrał (83:76 i 114:99), a Crawford zdobył w nich odpowiednio 10 i 12 punktów.

Jego transfer wydaje się jednak bardzo wątpliwy – zaprzecza reprezentujący go w Polsce agent. Problemem są także opinie dotyczące charakteru zawodnika, do którego to czynnika wielką wagę przywiązuje trener Zastalu Żan Tabak. Crawford bez wiedzy klubu wyjechał w ostatnich dniach do USA, a w czasie gry dla Lokomotiwu nie zbierał raczej pozytywnych opinii, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w zespole. O wcześniejszym „wielokrotnym łamaniu dyscyypliny” napisał zresztą rosyjski klub w oficjalnym komunikacie.

Greckie źródła informują z kolei o możliwym transferze Skylera Bowlina (31 lat, 192 cm). To kolejny z amerykańskich obwodowych, który w ostatnich godzinach stracił pracę – rozstał się z nim Iraklis Saloniki. Tym razem powodem były kwestie sportowe – 31-letni koszykarz w 13 ligowych meczach zdobywał średnio 8 punktów, przy słabej, nie przekraczającej 40 procent z gry skuteczności.

Skyler Bowlin and Iraklis parted way.



Skyler will play for Zielona Gora and he replaces Gabriel Lundberg. — Giannislekos (@giannislekos) February 18, 2021

We wtorek klub z Zielonej Góry ogłosił podpisanie kontraktu z Krzysztofem Sulimą, który występował dotychczas w Anwilu Włocławek. Przed zamknięciem okna transferowego (26 lutego) należy się jednak spodziewać jeszcze wzmocnień na pozycjach obwodowych, co wynika z odejścia Lundberga do CSKA, a także wcześniejszego transferu Marcela Ponitki do Parmy Perm.

WM

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>