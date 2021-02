Szalone transfery Anwilu – teraz James Washington

James Washington / fot. TBV Start Lublin

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>

Dla 33-letniego Washingtona (33 lata, 178 cm) będzie to druga przygoda z włocławskim klubem. Po raz pierwszy występował w jego barwach w sezonie 2016/2017 (10,5 pkt + 3 as), a teraz powraca Hali Mistrzów, by pomóc drużynie w 5 ostatnich kolejkach obecnego sezonu. Bieżące rozgrywki zaczął w Polpharmie Starogard Gdański (11,4 pkt + 7,3 as), lecz na jego prośbę we wtorek po południu rozwiązano z nim kontrakt.

Jednocześnie z Anwilem pożegnał się Rotnei Clarke (31 lat, 183 cm). Amerykanin pojawił się we Włocławku pod koniec października, jako tymczasowe zastępstwo dla kontuzjowanych wtedy Ivana Almeidy i Przemysława Zamojskiego. Clarke ostatecznie został w zespole na dłużej, lecz z każdym miesiącem prezentował się słabiej i ostatecznie opuszcza Anwil ze średnią 10,9 punktu zdobywanych na mecz. Swoją karierę kontynuować będzie we włoskiej 2. lidze w klubie San Severe.

Na pięć kolejek przed końcem obecnego sezonu Anwil Włocławek z bilansem 9 zwycięstw i 16 porażek zajmuje 13. miejsce w tabeli i praktycznie stracił szanse na awans do fazy play off.

W pozostałych mu do rozegrania spotkaniach włocławski klub zagra również bez Krzysztofa Sulimy, który przeszedł do Enea Zastalu Zielona Góra, a także kontuzjowanego Ivana Almeidy.

WM

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>