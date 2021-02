Szok w Lublinie – GTK Gliwice wygrywa ze Startem!

Jordon Varnado / fot. GTK Gliwice

Trudno jest napisać o tym meczu, że stał na dobrym poziomie, ale był niewątpliwie emocjonujący.

Poza początkiem, gdy goście prowadzili 11:5, długo wydawało się, że mimo wszystko lubelski zespół powiększy swój dorobek zwycięstw. Gospodarze przetrwali nawet huraganowy moment GTK Gliwice, którzy dzięki skuteczności Jordona Varnado (21 z 23 punktów w 2. połowie) w 3. kwarcie zanotowali fragment 18:2 i na chwilę objęli prowadzenie 49:48.

Jeszcze na 3. minuty przed końcem spotkania Start prowadził 70:64. Ostatnie 8 akcji koszykarzy Dawida Dedka składało się jednak wyłącznie z niecelnych rzutów (5) i strat (3). Pudłował między innymi Kamil Łączyński, zwykle skuteczny w decydujących momentach spotkań. Zadziwiające było również to, że w najważniejszych akcjach to nie on, a Thomas Davis próbował organizować grę drużyny. To nie mogło się skończyć niczym dobrym.

GTK miało duże problemy ze skutecznością (3/25 za 3), ale gliwiczanie mocno atakowali tablicę, co dało im aż 19 zbiórek w ataku i wygraną walkę o nie łącznie 53:35. Skuteczny był Varnado, a dobre decyzje podejmował Daniel Gołębiowski (13 pkt, 8 zb., 5 as.). W końcówce ważne punkty zdobywali również Terry Henderson i Tayler Persons.

W drużynie Startu zabrakło kontuzjowanych Łotysza Martinsa Laksy i Amerykanina Sherrona Dorsey-Walkera, lecz nawet bez nich niedzielną porażkę należy uznać za duże rozczarowanie. Najskuteczniejszy był Holender Yannick Franke (15 pkt), który wszystkie swoje punkty zdobył jednak w 1. połowie, a po zmianie stron oddał tylko 2 niecelne rzuty. Start z bilansem 14 zwycięstw i 8 przegranych pomału traci szansę na zajęcie miejsca w pierwszej czwórce po sezonie regularnym.

GTK przedłużyło z kolei swoje nadzieje na awans do play off z 8. miejsca. Gliwiczanie z dorobkiem 10 wygranych i 14 porażek mają tylko o jedno zwycięstwo mniej od 8. w tabeli PGE Spójni Stargard.

