Szok w NBA – LaMarcus Aldridge kończy karierę

Jeszcze w sobotę widzieliśmy go w akcji przeciwko Los Angeles Lakers. Dziś pewne jest już, że LaMarcus Aldridge w NBA więcej razy nie zagra. Podkoszowy ogłosił zakończenie kariery w mediach społecznościowych w czwartek po południu, tłumacząc że powodem są problemy z sercem, które określił jako „najstraszniejsza rzecz”, jaką kiedykolwiek poczuł:

W oświadczeniu możemy przeczytać, że Aldridge właśnie w trakcie sobotniego starcia zaczął odczuwać nieregularne bicie serca, a jeszcze tego samego dnia sytuacja się pogorszyła. W niedzielę został więc przyjęty do szpitala i choć dziś jest już lepiej, to jednak 35-latek podjął decyzję, by odwiesić buty na kołek po 15 latach gry i zaledwie pięciu meczach rozegranych w barwach Nets.

Aldridge trafił na Brooklyn kilka tygodni temu, gdy jako wolny gracz – po wykupieniu umowy w San Antonio – zdecydował się dołączyć do Nets. W tym czasie zdążył pokazać się z całkiem niezłej strony: w tych pięciu meczach notował średnio 12.8 punktów, 4.8 zbiórek oraz 2.6 asyst, spędzając na parkiecie przeciętnie 26 minut w każdym pojedynku.

Wydawało się, że w tym roku ma wreszcie realną szansę na zdobycie swojego pierwszego mistrzowskiego tytułu, ale jego przygoda na Brooklynie kończy się w bardzo przykry sposób. Zdrowie jest jednak w tym przypadku najważniejsze, a 35-letni środkowy nie chce ryzykować – stąd ta odpowiedzialna decyzja, która oznacza definitywny koniec z koszykówką.

To szokująca wiadomość przede wszystkim dla Nets, którzy ściągali Aldridge’a z myślą, że ten pomoże im w najważniejszych momentach sezonu. LMA mimo wieku zdążył zresztą udowodnić, że nadal stać go na grę na wysokim poziomie – jeszcze tydzień temu zdobył 22 oczka w pojedynku z Pelicans. Teraz jednak w Nowym Jorku muszą stawić czoła nowej rzeczywistości już bez 35-latka.

Aldridge większość kariery spędził w Portland, gdzie wyrósł na jednego z najlepszych podkoszowych w całej lidze i specjalistę od gry na półdystansie. W 2015 roku przeniósł się do Teksasu, gdzie przez pięć i pół sezonu reprezentował barwy Spurs. Ogółem siedem razy wystąpił w Meczu Gwiazd, a jego średnie z całej kariery to 19.4 punktów oraz 8.2 zbiórek w 1029 rozegranych spotkaniach.

