To już jest koniec – Polpharma spada z PLK!

Dla koszykarzy Polpharmy był to kolejny w ostatnich tygodniach mecz ostatniej szansy, jednak ponownie wygrana okazała się poza zasięgiem koszykarzy z Kociewia.

Wyrównaną rywalizację obejrzeliśmy tylko w 1. kwarcie (21:21), w której 11 punktów zdobył Joe Furstinger – amerykański center gospodarzy skutecznie uciekał wtedy na obwód przed wysokim ustawieniem rywali. W Astorii mecz rozpoczęli bowiem wspólnie Jakub Nizioł, Tomislav Gabrić i Adrian Bogucki.

Przewagę warunków fizycznych gości, także w związku z powrotem po do zdrowia centra Markusa Loncara, było widać choćby w walce o zbiórki. Już do przerwy bydgoszczanie mieli ich aż o 9 więcej (24:15), a 9-krotnie mieli okazję do ponowienia akcji. Nie tylko dzięki temu w 2. kwarcie wygrali fragment 16:4 i do przerwy prowadzili 49:40.

Po zmianie stron w zespole Polpharmy wola walki i chęć odwrócenia losów meczu coraz częściej zamieniała się we frustrację i chaos w decyzjach. Nie pomogła również strefa 1-3-1, z którą przyzwoicie radzili sobie koszykarze Artura Gronka. Po serii punktowej Zane’a Watermana i Adriana Boguckiego przewaga Astorii na 6 minut przed końcem sięgnęła 23 punktów (87:64) i było już wtedy wiadomo, że ani tego meczu, ani ligowego bytu dla Polpharmy uratować się nie da.

Zespół z Bydgoszczy wygrał ostatecznie 98:77 i z bilansem 11 zwycięstw oraz 15 porażek wciąż zachował teoretyczne szanse na wywalczenie 8., ostatniego premiowanego grą w play off miejsca.

Polpharma przegrała za to po raz 23. w sezonie (bilans 5-23) i wiadomo już, że zakończy rozgrywki na ostatniej, 16. pozycji. Pewne utrzymania mogą być za to drużyny z Radomia (8-19) i Gdyni (8-18).

