Trade deadline w NBA – 5 najciekawszych historii

Trade deadline to od lat jeden z najciekawszych dni w całym sezonie NBA. Nierzadko przed samym zamknięciem okienka transferowego dochodzi do szeregu wymian, które dla jednych drużyn są okazją do wzmocnienia, a dla innych szansą na pozbycie się wartościowych zawodników i otrzymanie w zamian kapitału, którym będzie można dalej obracać.

Jak co roku nie wszystkie plotki znajdą swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości – część wymian upadnie na ostatniej prostej, podczas gdy inne nigdy nie złapią odpowiedniej trakcji. Mimo wszystko dla każdego zawodnika trade deadline to bardzo nerwowy okres, szczególnie jeśli widzi się swoje nazwisko w spekulacjach – może to bowiem być oznaka nadchodzącej przeprowadzki.

W tym momencie rynek transferowy jest już całkiem mocno wypełniony – oto pięć najciekawszych historii, o których w ostatnich dniach głośno:

Aaron Gordon do Celtics?

Skrzydłowy Orlando Magic zażądał wymiany, a ustawiła się po niego kolejka zainteresowanych, w tym m.in. Denver Nuggets czy Boston Celtics. Szczególnie dla bostońskiego klubu jest to ciekawa propozycja, bo Gordon przynajmniej w części wypełniłby wciąż niewypełnioną dziurę po odejściu Haywarda do Charlotte. Według ostatnich doniesień cena za Gordona to minimum dwa wybory w pierwszej rundzie draftu.

Oprócz niego na wylocie z Orlando są również Evan Fournier oraz Terrence Ross, a otoczenie może zmienić także Nikola Vucević. Tutaj do gry także mogliby wejść Celtics, którzy z Czarnogórcem łączeni są już od wielu lat przy okazji trade deadline. Być może w drugą stronę powędruje Kemba Walker, dla którego byłoby to ponowne połączenie sił z trenerem Steve’em Cliffordem.

Kyle Lowry do 76ers lub Heat?

Niemal pewne jest, że Kyle Lowry dogaduje się w tej chwili z jakimś klubem w sprawie przedłużenia kontraktu – nie wiadomo tylko, czy są to 76ers, czy może jednak Heat. Wciąż możliwe jest także pozostanie Lowry’ego w Toronto, ale wszystko zależy od tego, czy Raptors chcą płacić rozgrywającemu duże pieniądze – w przeciwnym razie poszukają wymiany.

W teorii najwięcej do zaproponowania dla Raptors mają Heat, choć w Miami na razie nie chcą kłaść na stole takich nazwisk jak Robinson czy Herro. Z drugiej strony, Lowry najbardziej chciałby przenieść się do Filadelfii, gdyż jest to jego rodzinne miasto, a na dodatek 76ers są w tej chwili najwyżej w tabeli i mają spore szanse, by w tym sezonie wreszcie realnie powalczyć o mistrzostwo.

Andre Drummond do Lakers?

Według ostatnich doniesień Drummond jest już w Los Angeles i to może oznaczać, że dogadał się już z Lakers w sprawie podpisania kontraktu. Teraz ruch po stronie Cavaliers, którzy na razie szukają jeszcze transferu dla podkoszowego, lecz coraz więcej wskazuje na to, że kontrakt Drummonda zostanie po prostu wykupiony, a on jako wolny agent dołączy do Lakers.

Na taki scenariusz wskazują również plotki, według których klub z Miasta Aniołów jest skłonny rozważyć transfer Montrezla Harrella. Pytać o niego mieli m.in. Charlotte Hornets, którzy już przed startem sezonu – gdy Harrell wszedł na rynek wolnych agentów – byli mocno zainteresowani najlepszym rezerwowym poprzednich rozgrywek.

Lonzo Ball do Hawks?

Sporo zawodników może w najbliższym czasie opuścić Nowy Orlean – chodzi m.in. o takich graczy jak Eric Bledsoe, JJ Redick czy Lonzo Ball. Ten ostatni przymierzany jest m.in. do Hawks, którzy po serii zwycięstw zmienią chyba nieco swoje podejście i zamierzają kupować, a nie sprzedawać – w ten sposób chcą wzmocnić drużynę na drugą część sezonu.

To może oznaczać, że w Atlancie pozostanie John Collins, który znalazł się na celowniku np. Celtics. Ball to z kolei jedno z ciekawszych nazwisk, jakie pojawiły się w tym sezonie na rynku – w przypadku Hawks byłby on świetnym kandydatem do gry obok Trae Younga, choć trzeba mieć na uwadze, że po zakończeniu rozgrywek Lonzo wejdzie na rynek jako zastrzeżony wolny agent.

Victor Oladipo do Heat?

O takim ruchu marzy sam Oladipo, choć wiele zależy od tego, jaką ostatecznie cenę ustalą za niego w Houston. Na ten moment oczekują albo wysokiego wyboru w drafcie, albo dobrego młodego zawodnika. Z drugiej jednak strony, Oladipo odrzucił ofertę przedłużenia kontraktu od Rockets i latem tego roku będzie mógł odejść za darmo.

W związku z tym Rockets mogą zdecydować się obniżyć nieco swoje warunki – tym bardziej biorąc pod uwagę historię kontuzji Oladipo – a to może być szczególnie interesujące dla Heat. Drużyna z Miami i tak musiała obejść się smakiem, jeśli chodzi o Giannisa Antetokunmpo, dlatego też sprowadzenie Oladipo mogłoby okazać się całkiem dobrym planem B.

Tomek Kordylewski

