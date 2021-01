Transfery GTK – Tayler Persons nową jedynką

Tyler Persons / fot. FIBA Europe

Tayler Persons, dla którego obecny sezon jest drugim na europejskich parkietach, przed kilkoma dniami pożegnał się z niemieckim Wurzburgiem. Dla klubu z Gliwic przy transferach w trakcie sezonu, w środę podpisano kontrakt ze środkowym Shaqiem Goodwinem, bardzo ważnym elementem było to, żeby zawodnik był w grze. Pod tym względem Persons pasuje idealnie, gdyż jeszcze 27 grudnia zagrał w pierwszej piątce w przegranym 72:87 spotkaniu przeciwko Ludwigsburgowi.

W niemieckim zespole Amerykanin wystąpił łącznie w 9 spotkaniach i zdobywał średnio 11,2 punktu, do których dodawał 4 asysty i 3,8 zbiórki. Słabo rzucał jednak za 3 punkty (26%), co było również problemem w poprzednim sezonie, gdy bronił barw holenderskiego ZZ Leiden.

Trochę lepszą skuteczność z dystansu prezentował za to w czasach występów w lidze NCAA, gdzie do 2019 roku grał dla uniwersystetu Ball State (na ostatnim roku 16,7 pkt i 4,3 as.).

GTK Gliwice z dorobkiem 8 zwycięstw i 11 porażek zajmuje 11. miejsce w tabeli. W niedzielę koszykarze Matthiasa Zollnera podejmą u siebie Asseco Arkę Gdynia (7-13), w ostatnich tygodniach wyraźnie najsłabszy zespół PLK.

RW

