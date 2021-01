Trefl efektownie wygrywa – Anwil w rozsypce

Karol Gruszecki / fot. A. Romański, plk.pl

Szybko okazało się, co będzie największym wyzwaniem debiutującego Przemysława Frasunkiewicza na początku pracy w Anwilu – zdecydowana poprawa w obrony. Tylko dzięki doskonałej skuteczności Ivicy Radicia (10 pkt. w pierwszych 5 minutach) goście zawdzięczają, że mecz był długo wyrównany.

Treflowi postawił na wysoki skład – mecz zaczęli Nuni Omot i Dominik Olejniczak, a gra gospodarzy w ofensywie wyglądała bardzo płynnie. Trafiał Karol Gruszecki (12 pkt. do przerwy), bardzo dobre zmiany dali, grający z wyrachowaniem, Paweł Leończyk i TJ Haws.

W Anwilu udane akcje pokazywał Przemysław Zamojski, bardzo brakowało zaś punktów Ivana Almeidy (1/11 z gry w meczu!), który szybko oberwał też przewinienie techniczne za dyskusje z sędziami.

Prowadzenie w zaciętym meczu przechodziło z rąk do rąk, ale to sopocianie wygrali pierwszą kwartę 29:27 i to oni prowadzili do przerwy 47:45.

Trefl zaczął w 2. połowie budować przewagę, gdy do złej obrony Anwil dołożył też nieporadność w ataku – brak pomysłów innych, niż seryjnie pudłowane trójki. Bardzo przydawała się energia nieszablonowego Omota, znów z bardzo dobrej strony pokazał się Haws, który m.in. trafił dwie trójki z rzędu.

Sopocianie twarda obroną, zwłaszcza Martynasa Paliukenasa, „wchodzili do głowy” coraz bardziej sfrustrowanego Ivana Almeidy i po 30 minutach gospodarze prowadzili już 76:66, a Kabowerdeńczyk chwilę później spadł po piątym przewinieniu.

Po serii trafień z dystansu, świetnego w tym meczu, Karola Gruszeckiego (24 pkt.), Trefl na 5 minut przed końcem prowadził już 90:74. Anwil wyglądał bezradnie, w dodatku pozwalał rywalom na za wiele zbiórek w ataku, aby marzyć o odrabianiu strat.

Zasłużona wygrana zespołu z Sopotu, przed Przemysławem Frasunkiewiczem mnóstwo pracy. Anwil na dziś nie wygląda na zespół godny playoff.

