Trefl lepszy od Śląska – szalony finisz we Wrocławiu

PGE Spójnia Stargard pokonała w Bydgoszczy Enea Astorię 88:84 i uczyniła milowy krok na drodze do awansu do play off. Najskuteczniejszym graczem gości był Nick Faust (26 pkt), lecz kluczowe akcje w końcówce przeprowadzał Jay Threatt (14 pkt, 9 as.).