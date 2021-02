Trefl wygrał w Szczecinie – zakręcona końcówka

Dariuos Moten i Dominik Olejniczak / fot. A. Romański, plk.pl

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>

Do niedzielnego meczu obie drużyny przystąpiły z taką samą liczbą (14) zwycięstw, nie mogło zatem dziwić, że losy zwycięstwa ważyły się do ostatniej akcji. Przez 36 minut oglądaliśmy dobry, wyrównany mecz, w którym efektownymi akcjami popisywali się choćby Maciej Lampe (21 pkt, w tym 19. w 1. połowie) i Nuni Omot (19 pkt).

Ostatnie 4 minuty, od stanu 80:78 dla Trefla, były jednak pasmem błędów, złych decyzji i niecelnych rzutów z obu stron. Przerwał ją dopiero Łukasz Kolenda, który na 28 sekund przed końcem trafił 2 rzuty wolne. Po chwili wsadem odpowiedział jednak debiutujący w zespole Kinga, Amerykanin Rodney Purvis (7 pkt w 15 minut).

Przy stanie 80:82 gospodarze taktycznie faulowali – niespodziewanie dwóch rzutów wolnych nie trafił skuteczny przez większość meczu Karol Gruszecki (19 pkt), a gdy gościom udało się po drugim z nich wywalczyć piłkę, to Łukasz Kolenda trafił tylko 1 z 2 prób z linii.

Sytuacja Kinga była trudna, ale pomocną dłoń wyciągnął wtedy do rywali Michał Kolenda, który nadepnął na linię przy obronie autu, co celnym rzutem wolnym za faul techniczny wykorzystał Paweł Kikowski, który powrócił do gry po długiej rehabilitacji po operacji kolana. Szczecinianie potrzebowali jeszcze celnego rzutu z gry, byli w stanie dograć piłkę pod kosz do Lampego, ten jednak nie trafił rzutu z odejścia na dogrywkę.

Trefl Sopot wygrał 83:81 i poprawił swój bilans na 15 zwycięstw i 10 porażek. Zespół Marcina Stefańskiego zwyciężył, chociaż w Szczecinie zagrał jeszcze bez podpisanego w piątek Serba Nikoli Radicevicia.

W pełnym składzie wystąpił za to King, a trener Jesus Ramirez skorzystał w niedzielę z 10-osobowej rotacji. Jego zespół zanotował 13 zbiórek w ataku, trafił wszystkie 19 rzutów wolnych, ale miał za słabą skuteczność z gry, by wygrać. Przy bilansie 14 wygranych i 12 porażek wiele wskazuje na to, że szczecińska ekipa przystąpi do play off z 7. miejsca po sezonie zasadniczym.

WM

Superbet – najlepsze kursy na koszykówkę. Cashback 500 i 50 zł na start. Sprawdź! >>