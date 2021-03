Trefl wygrał w Toruniu – odrodzenie Pawła Leończyka

Paweł Leończyk / fot. A. Romański, plk.pl

Kwestia zwycięstwa w czwartkowym spotkaniu rozstrzygnęła się w 4. kwarcie, do której Trefl przystąpił z 2-punktową zaliczką (68:66). Chociaż dzięki dwóm 3-punktowym akcjom Donovana Jacksona (21 pkt) lepiej rozpoczęli ją gospodarze, to wkrótce obrona gości zaczęła stopniowo wytrącać atuty ofensywne koszykarzom Polskiego Cukru.

Inaczej było za to pod drugim koszem, gdzie serią udanych akcji popisał się Paweł Leończyk. Doświadczony środkowy Trefla nie był podwajany przez rywali i dzięki sprytnym manewrom, a także skutecznej walce o zbiórki zdobywał kolejne punkty. W 4. kwarcie zdobył 8 ze swoich 20 punktów, w całym meczu zebrał także 10 piłek.

Kluczowe akcje w końcówce wykonał za to Dominik Olejniczak, który na ostatnie 2. minuty spotkania zmienił zmęczonego już Leończyka. Młodszy z duetu środkowych Trefla najpierw trafił spod kosza, a w kolejnej akcji zebrał piłkę w sytuacji, gdy Jackson chwilę wcześniej zmniejszył straty do 3 punktów (88:91).

Po celnych rzutach Karola Gruszeckiego, Trefl wygrał ostatecznie 93:88 i z bilansem 18 zwycięstw i 11 porażek zapewnił sobie co najmniej 6. miejsce po sezonie regularnym. Sopocki zespół ma jednak szansę zakończyć go nawet na 4. pozycji, do tego potrzebuje jednak wygranej w ostatniej kolejce na własnym parkiecie z Enea Astorią Bydgoszcz, a także porażki Śląska Wrocław w Toruniu.

Polski Cukier przystąpi do tego spotkania z bilansem 12 zwycięstw i 17 porażek i w najlepszym wypadku zakończy rozgrywki na 10. pozycji.

